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OM : Un buteur l'interpelle, Genesio lui a déjà répondu

OM : Un buteur l'interpelle, Genesio lui a déjà répondu

OM
parGuillaume Conte
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L'attaque de l'OM marche fort, mais elle se repose presque intégralement sur Amine Gouiri. Derrière, Antoine Valero aimerait bien avoir sa chance, mais le jeune marseillais n'a toujours pas de porte ouverte par Bruno Genesio.
Bruno Genesio n’a pas besoin de le prouver, il l’a déjà démontré par le passé, il aime s’appuyer sur les jeunes du centre de formation quand ceux-ci peuvent apporter quelque chose à son équipe. Ce fut le cas à l’OL, à Rennes et à Lille, et c’est aussi le cas à Marseille. Il y a toutefois un joueur en particulier qui échappe à cette mise en avant. A un poste où pourtant l’OM, malgré son total de buts très convaincant, n’est pas vraiment riche, celui d’avant-centre.
Antoine Valero a beau se mettre en avant avec les U19 nationaux ou la réserve en National 2, avec sept buts en huit matchs, Bruno Genesio ne lui a jamais donné une seule minute chez les pros. Peu convaincu par son niveau affiché lors de la préparation, il lui avait donné une seconde chance lors des entrainements, sans le faire entrer en jeu lors des deux matchs d’Europa League où il a été sur la feuille de match.
A 18 ans, Valero prend son mal en patience, mais chaque trêve internationale est une nouvelle occasion pour lui de briller. Ce fut encore le cas cette semaine avec l’équipe de France U19, où il est entré en jeu à 30 minutes de la fin pour marquer un but face à la Norvège. C’est dans le jeu aérien que le Minot s’est distingué, marquant sur corner ce qui serait une force axppréciee par l’OM en ce moment.
Même si La Provence veut voir le bon côté des choses avec cette réussite, le chemin est encore long pour Antoine Valero, qui se contente pour le moment d’attendre sa chance. Le quotidien régional lui demande de la patience : « Des performances qui peuvent donner de la confiance aux minots, sur lesquels, Bruno Genesio s'appuie cette saison à l'instar de Keyliane Abdallah ». La patience, ce n’est pas vraiment le point fort à Marseille et chez les jeunes joueurs, mais grâce à sa belle série de victoires au coeur de ces dernières semaines, Bruno Genesio s’est offert une bonne bouffée d’air frais et ses choix ne sont désormais plus du tout remis en cause.

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Derniers commentaires

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2 fois plus ok mais son salaire ne doit pas être très élevé non plus. je dis ça du fait de ne pas chercher une prolongation alors que tu es passé n°1. S'il trouve que Gomis est un danger pour sa place alors c'est que 1. Gomis doit être vraiment bon. 2. il ne veut même plus être en concurrence et dans ce cas, qu'il aille dans un club sans pression.

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Je ne crois pas qu'il soit prêté. Il a été cédé pour des clopinettes mais avec une faible clause de rachat prioritaire s'il advenait à performer.

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Ah... tu cherches des renforts ! Mdr

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Tu as raison mais il est énervant. Je vais faire comme toi je ne lui réponds plus désormais.

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Bah arrête d'en faire, tout simplement, que tu es bête. Mdr Je te le répète, tu ne trompes personne avec tes diversions.^^ C'est ton jus de citron à toi l'ultracrépidarien.

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