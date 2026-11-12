OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin
Saadé sur le coup depuis plusieurs années
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Saadé c'est le mec qui s'est gavé sur le dos des gens pendant le COVID en surfacturant ses containers pendant que tous les petites boîtes étaient exsangues. Une belle ordure. Avant cette période, la CMA faisait des pertes mais en multipliant par 7 voir par 10 le prix de ses containers lors du COVID, la CMA a généré 45 milliards de profit en 2.5 ans ! Et tout ça sans impôt sur les société ou presque car elle est taxe au tonnage donc pas sur ses prix de ventes: elle a payé 2.5% d'impôts ! Donc en plus d'avoir ruiné des pans entiers de l'économie, ils n'ont presque pas payé d'impôt Sans parler du climat horrible qui règne dans la plus part des services de sa tour. Maintenant qu'il s'est engraissé à coup de milliards il achète tout (BFM, RMC, La Provence, GEFCo, Bolloré logistics, participations a droite et a gauche) et maintenant le Petit Nice
Et sinon ? quel rapport avec l'OM ? si ce n'est un intéret pour faire un titre putaclic ?
ah bon?? ben non... parce que y a un mec sur ce forum qui l'avait annoncé à l'OL ..... hein Sergio?????? ah ah ah ah non mais t'es vraiment un fou echappé de l'asile....
mais sergio... je m'en branle que tu penses que ce soit du flan, la DNCG vous avait rétrogradé en PREMIERE INSTANCE! C'etait officiel, l'OL était en ligue 2 et l'OL a fait appel et l'OL a été maintenu!! C'est quand meme fou de ne pas reconnaitre un fait d'une instance, un jugement prononcé par cette instance!!
Retourne dans ta niche le temps que tu gagne un championnat ou une coupe d europe😁😉🤭🤭🤭🤭🤭
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13