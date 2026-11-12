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OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

OM
parGuillaume Conte
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Rodolphe Saadé continue d'investir dans la vie marseillaise. Si son nom est toujours associé à un potentiel rachat de l'OM, l'homme d'affaire franco-libanais va se régaler en attendant.
Sponsor majeur de l’OM, très impliqué dans la vie locale, armateur du port de Marseille, Rodolphe Saadé est souvent annoncé comme un prétendant possible au rachat du club des mains de Frank McCourt. Mais jusqu’à présent, l’homme d’affaire franco-libanais a toujours repoussé cette idée, estimant qu’elle serait trop risquée vue l’ambiance parfois délétère qui peut régner autour du club, sans compter son déficit structurel.
Mais via sa société CMA-CGM, il continue d’être le sponsor maillot de l’OM, et poursuit ses investissements dans d’autres secteurs. Après s’être beaucoup développé dans les médias avec les rachats de La Provence et de RMC notamment, il a décidé de récupérer ce jeudi l’un des bijoux culinaires de la cité provençale.

Saadé sur le coup depuis plusieurs années

Le propriétaire du Petit Nice, Gérald Passedat, petit fils du créateur de ce restaurant emblématique de la gastronomie locale, a annoncé la vente de son institution à Rodolphe Saadé, grand habitué de la table marseillaise et qui convoitait ce restaurant depuis des années, et en étant devenu actionnaire en 2024.
« C'est un choix de coeur tout d'abord. Mon père Jean-Paul et Jacques Saadé étaient très proches. Jacques Saadé avait sa table ici, réservée à l'avance. Une amitié s'est tissée entre nos deux familles, entre Rodolphe et Tanya Saadé et moi-même. Nous avons des passions communes pour le territoire, ils ont l'ambition de prolonger l'histoire du Petit Nice avec en ligne de mire l'excellence et le savoir-faire. Je vais rester à leurs côtés pour accompagner cette démarche », a livré Gérald Passedat, qui sera restée des décennies à la tête du Petit Nice.
Les différentes parties n’ont pas voulu dévoiler le montant de la transaction, mais il se murmure dans la ville sudiste qu’elle serait supérieure à 15 millions d’euros, pour un restaurant trois étoiles dans une villa historique les pieds dans l’eau, mais avec des gros travaux à effectuer. Pas de quoi freiner Rodolphe Saadé, qui ne manque pas de projets pour investir, même si l’OM reste encore loin d’être une obsession dans ses plans pour l’avenir.
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Derniers commentaires

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

Saadé c'est le mec qui s'est gavé sur le dos des gens pendant le COVID en surfacturant ses containers pendant que tous les petites boîtes étaient exsangues. Une belle ordure. Avant cette période, la CMA faisait des pertes mais en multipliant par 7 voir par 10 le prix de ses containers lors du COVID, la CMA a généré 45 milliards de profit en 2.5 ans ! Et tout ça sans impôt sur les société ou presque car elle est taxe au tonnage donc pas sur ses prix de ventes: elle a payé 2.5% d'impôts ! Donc en plus d'avoir ruiné des pans entiers de l'économie, ils n'ont presque pas payé d'impôt Sans parler du climat horrible qui règne dans la plus part des services de sa tour. Maintenant qu'il s'est engraissé à coup de milliards il achète tout (BFM, RMC, La Provence, GEFCo, Bolloré logistics, participations a droite et a gauche) et maintenant le Petit Nice

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

Et sinon ? quel rapport avec l'OM ? si ce n'est un intéret pour faire un titre putaclic ?

Tout va très vite, accord Lens-Sage

ah bon?? ben non... parce que y a un mec sur ce forum qui l'avait annoncé à l'OL ..... hein Sergio?????? ah ah ah ah non mais t'es vraiment un fou echappé de l'asile....

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

mais sergio... je m'en branle que tu penses que ce soit du flan, la DNCG vous avait rétrogradé en PREMIERE INSTANCE! C'etait officiel, l'OL était en ligue 2 et l'OL a fait appel et l'OL a été maintenu!! C'est quand meme fou de ne pas reconnaitre un fait d'une instance, un jugement prononcé par cette instance!!

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Retourne dans ta niche le temps que tu gagne un championnat ou une coupe d europe😁😉🤭🤭🤭🤭🤭

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