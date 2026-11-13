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La France de Zidane est prétentieuse, l’Italie fanfaronne

La France de Zidane est prétentieuse, l’Italie fanfaronne

Equipe de France
parGuillaume Conte
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L'Italie a salué la prestation de son équipe, mais a aussi critiqué le comportement des Bleus de Zidane, soupçonnés de se voir un peu trop beaux pendant le match.
La France est tout de même tombée de haut ce jeudi soir à Milan. En tête au score, et a priori capable de faire des grosses différences, les Français ont progressivement perdu leur football pour s’incliner 3-1 face à une formation italienne qui se pince presque pour y croire. La Nazionale, tellement en difficulté depuis 10 ans et toujours incapable de se qualifier pour une Coupe du monde, reprend espoir après avoir accroché la France à Paris, puis l’avoir battu à Milan.

Olise symbole d'une France belle mais irrégulière

Si dans le coin français, on met en avant les nombreuses absences pour justifier cette défaite, dans la botte, on savoure cette victoire et en profite également pour allumer les Bleus version Zinedine Zidane. Selon Paolo Condo, journaliste pour le Corriere Della Sera, la France s’est clairement vu trop belle et le paye donc au prix fort.
« La France était prétentieuse et excessive, magistrale sur certaines actions en première mi-temps, mais finalement incapable de contrer la vague qui déferle sur nous. Michael Olise déploie son football digne d'un magazine d'architecture pendant une seule mi-temps, et c'est un véritable spectacle, tandis qu'un maître de la talonnade comme Mancini a dû apprécier intimement certaines actions de Cherki, Doué et Barcola. Mais il a dû encore plus apprécier le courage avec lequel l'Italie, une fois la tempête technique française initiale apaisée, a commencé à prendre l'ascendant grâce aux premières combinaisons capables d'échapper au pressing de Zidane », a ainsi expliqué l’éditorialiste, pour qui l’année 2026 de l’Italie se termine fort. De quoi faire oublier le début de cette même année, avec une nouvelle élimination de la Coupe du monde contre la Bosnie.
Mais ce vendredi, la presse italienne s’offre le droit de s’enflammer et la Gazzetta dello Sport a même comparé Pio Esposito à Harry Kane pour avoir su faire déjouer la défense centrale française, réputée comme solide. Du moins avant jeudi soir.

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2 fois plus ok mais son salaire ne doit pas être très élevé non plus. je dis ça du fait de ne pas chercher une prolongation alors que tu es passé n°1. S'il trouve que Gomis est un danger pour sa place alors c'est que 1. Gomis doit être vraiment bon. 2. il ne veut même plus être en concurrence et dans ce cas, qu'il aille dans un club sans pression.

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Je ne crois pas qu'il soit prêté. Il a été cédé pour des clopinettes mais avec une faible clause de rachat prioritaire s'il advenait à performer.

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Tu as raison mais il est énervant. Je vais faire comme toi je ne lui réponds plus désormais.

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Bah arrête d'en faire, tout simplement, que tu es bête. Mdr Je te le répète, tu ne trompes personne avec tes diversions.^^ C'est ton jus de citron à toi l'ultracrépidarien.

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