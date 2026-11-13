Officiel : Pochettino signe à MU jusqu'en 2029

Quelques heures seulement après l’accord trouvé avec la fédération américaine de football, Mauricio Pochettino a signé son contrat avec Manchester United.

L’entraineur argentin devient le nouveau manager des Red Devils, en sale position en Premier League et qui viennent de limoger Michael Carrick. L’ancien joueur et entraineur du PSG s’est engagé jusqu’en 2029. Il restera sélectionneur des Etats-Unis pour les deux matchs à venir de la Ligue des Nations du Concacaf en ce mois de novembre, avant de rejoindre Manchester dans quelques jours.