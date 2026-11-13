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Officiel : Pochettino signe à MU jusqu'en 2029

Officiel : Pochettino signe à MU jusqu'en 2029

Premier League
parGuillaume Conte
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Quelques heures seulement après l’accord trouvé avec la fédération américaine de football, Mauricio Pochettino a signé son contrat avec Manchester United.
L’entraineur argentin devient le nouveau manager des Red Devils, en sale position en Premier League et qui viennent de limoger Michael Carrick. L’ancien joueur et entraineur du PSG s’est engagé jusqu’en 2029. Il restera sélectionneur des Etats-Unis pour les deux matchs à venir de la Ligue des Nations du Concacaf en ce mois de novembre, avant de rejoindre Manchester dans quelques jours.
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Derniers commentaires

L’OM a le futur Yassine Bounou pour zéro euro

2 fois plus ok mais son salaire ne doit pas être très élevé non plus. je dis ça du fait de ne pas chercher une prolongation alors que tu es passé n°1. S'il trouve que Gomis est un danger pour sa place alors c'est que 1. Gomis doit être vraiment bon. 2. il ne veut même plus être en concurrence et dans ce cas, qu'il aille dans un club sans pression.

L’OM a le futur Yassine Bounou pour zéro euro

Je ne crois pas qu'il soit prêté. Il a été cédé pour des clopinettes mais avec une faible clause de rachat prioritaire s'il advenait à performer.

EdF : Le flop Malo Gusto donne raison à Zidane

Ah... tu cherches des renforts ! Mdr

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

Tu as raison mais il est énervant. Je vais faire comme toi je ne lui réponds plus désormais.

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

Bah arrête d'en faire, tout simplement, que tu es bête. Mdr Je te le répète, tu ne trompes personne avec tes diversions.^^ C'est ton jus de citron à toi l'ultracrépidarien.

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