Le PSG paie 60 ME pour soudainement virer Digne

Pas satisfait de Lucas Digne, le PSG s’active pour trouver un nouveau latéral gauche. Le club parisien est très intéressé par l’international belge Maxim De Cuyper, estimé à 60 millions d’euros par Brighton.

A la recherche d’une doublure pour faire souffler Nuno Mendes l’été dernier, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Lucas Digne. Le club parisien voyait en l’international français une belle opportunité de marché avec la possibilité de le faire venir dans un club qu’il connaît déjà pour seulement 10 millions d’euros. L’idée n’était pas mauvaise sur le papier mas le pari tourne pour l’instant au fiasco. L’ancien Lillois ne parvient pas du tout à s’imposer aux yeux de Luis Enrique et a même reculé derrière Lucas Hernandez dans la hiérarchie des latéraux à gauche au PSG.

Face à ce terrible constat d’échec, le double champion d’Europe en titre a pris ses dispositions pour dénicher un nouveau latéral. Selon les informations du média belge Voetbalnieuws, le Paris Saint-Germain se penche sur la situation de l’international belge Maxim De Cuyper. Acheté pour 20 millions d’euros par Brighton en provenance de Bruges en juillet 2025, le latéral gauche de 25 ans dispose d’un profil assez similaire à celui de Nuno Mendes. Très explosif et à l’aise offensivement, il pourrait quitter la Premier League à condition qu’un club pose 60 millions d’euros sur la table pour le recruter.

Un tarif important pour le PSG qui ne recherche pas un titulaire à ce poste mais bien une doublure à l’indéboulonnable Nuno Mendes. Reste que pour Luis Enrique, trouver un nouveau joueur à ce poste est essentiel car l’entraîneur espagnol ne se projette sur le long terme ni avec Lucas Hernandez, ni avec Lucas Digne. Dès lors, un investissement massif du PSG pour régler le problème du latéral gauche remplaçant n’est pas à exclure. La piste est d’autant plus intéressante qu’il est déjà arrivé à Maxim De Cuyper de jouer sur le côté droit de la défense il y a quelques années. Son arrivée pourrait donc aussi doubler le poste d’Achraf Hakimi, dont le remplaçant le plus naturel en ce moment est Warren Zaïre-Emery.