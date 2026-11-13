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EdF : Dugarry commence à lâcher Zidane

EdF : Dugarry commence à lâcher Zidane

Equipe de France
parGuillaume Conte
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A la fois meilleur ami de Zinedine Zidane et consultant sur RMC, Christophe Dugarry n'a pas hésité à demander au sélectionneur de s'expliquer publiquement sur certains de ses choix.
Grand ami de Zinedine Zidane depuis leur passage commun aux Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry est non seulement un ancien joueur champion du monde comme Zizou, mais aussi un consultant qui aime bien taper fort dès qu’il voit quelque chose qui ne lui plait pas. Et après le match décevant des Bleus en Italie, d’énormes questions se posent sur le poste d’arrière droit.

Zaïre-Emery, Zidane va devoir s'expliquer

Zidane avait certes quelques absents de marque, mais son choix de mettre Malo Gusto avec quasiment l’impossibilité de le soulager sachant que Saël Kumbedi était son remplaçant, interroge. Et pour « Duga », se priver de Warren Zaïre-Emery va commencer à être difficile à expliquer.
« Zaïre-Emery, Zidane l’a déjà dit dans une conférence de presse en disant qu’il le voyait milieu de terrain sans imaginer qu’il puisse être latéral. Il va être obligé vu la performance de Malo Gusto, de changer. Sinon de s’expliquer, surtout quand ça saute aux yeux d’une telle manière. Tu ne peux pas tout expliquer à tout le monde, mais comment tu peux confirmer Malo Gusto au prochain match. Ce n’est pas possible. Malo Gusto, cela va se compliquer pour lui. Mais il faut trouver des solutions », a livré le consultant de l’After Foot, pour qui ne pas vouloir utiliser Zaïre-Emery comme arrière droit alors que ce poste est en grande difficulté, commence à être de l’entêtement difficile à justifier.
Il reste à savoir si Zidane va rester droit dans ses bottes jusqu’au bout, et insister sur des dossiers sensibles comme celui de mettre Kylian Mbappé à gauche, ou si le sélectionneur national va comprendre qu’il faut parfois bricoler pour trouver les bons réglages et mettre les hommes en forme où ils sont utiles. Même en équipe de France.

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c'est admis par le staff le téléphone ?

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pierre sage ... salaire compatible ,???

Nuamah et Sulc vendus, la DNCG terrorise l'OL

merci Maubelan-OL de me rafraichir la mémoire , il y en a certains de la liste , que j'avais carrément oubliés .

EdF : Dugarry commence à lâcher Zidane

tu sais trés bien qu'en france c'est que de la culture de l'instant

OL : Athekame au Milan en janvier, la condition dévoilée

Si le Milan paye une indemnité compensatrice... l'OL le renverra illico à Milan !!

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