Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Ce lundi soir, le PSG a perdu le Classique de Ligue 1 face à l'OM. Les joueurs de Luis Enrique étaient particulièrement remontés au coup de sifflet final, dont Achraf Hakimi.

Après 14 ans d'attente en Ligue 1 au Stade Vélodrome, l' OM a enfin fait tomber le PSG . Forcément, au coup de sifflet final, les joueurs phocéens ont laissé exploser leur joie. Idem pour les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille. Comme souvent dans ce genre d'atmosphères, pas mal de chambrage a eu lieu entre Marseillais et Parisiens. Achraf Hakimi n'a pas échappé aux provocations des supporters de l'OM présents au Stade Vélodrome. Mais l'international marocain ne s'est pas laissé faire. Loin de là même...

Hakimi part au clash avec les fans de l'OM

Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pelouse du Stade Vélodrome, le champion d'Europe a en effet regardé certains fans marseillais en leur disant : « Vous allez finir deuxièmes, ferme ta bouche ». A noter que l'ancien joueur de l'Inter n'est pas le seul à s'être pris le bec avec les supporters de l'OM. C'est aussi le cas de Nuno Mendes, qui a montré son écusson champion de France au moment de sortir du terrain. Les prochains Classiques entre les deux formations s'annoncent bouillants. Il y en aura encore deux : un en championnat au Parc des Princes et un autre lors du Trophée des champions. D'ici-là, le PSG devrait notamment récupérer certains de ses absents. Car ce lundi soir à Marseille, le club de la capitale ne pouvait pas compter sur les services de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Joao Neves. Et forcément, c'est à prendre en compte même si l'équipe qu'alignait Luis Enrique au coup d'envoi avait fière allure il faut le dire.

A souligner que le PSG a néanmoins pu avoir des bonnes nouvelles malgré sa défaite à Marseille ces dernières heures. Les champions d'Europe ont été sacrés meilleure équipe de la saison quand Ousmane Dembélé a lui décroché le Ballon d'Or.