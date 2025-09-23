ICONSPORT_271638_0248
Roberto De Zerbi et Medhi Benatia

L'OM brille contre le PSG, De Zerbi a un problème

OM23 sept. , 13:30
parCorentin Facy
Une semaine après son très bon match face au Real Madrid, l’OM a remis ça en battant le PSG au Vélodrome (1-0). Mais pour Marseille, le plus difficile est à venir contre des adversaires qui vont fermer le jeu.
Il y a une semaine, l’Olympique de Marseille a surpris tout le monde en livrant une prestation honorable sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Le Real Madrid a eu besoin de deux penaltys pour se défaire de l’équipe de Roberto De Zerbi, valeureuse dans la capitale espagnole lors de la 1ère journée de Ligue des Champions. Sept jours plus tard, l’OM a remis ça face à un gros du football européen. Contre le PSG, Marseille ne s’est pas contenté de bien figurer mais a aussi réussi à gagner (1-0). Deux matchs très encourageants pour la suite de la saison phocéenne.
Le plus dur reste toutefois à venir pour Roberto De Zerbi et les joueurs de l’OM selon Thomas Bonnavent. Le journaliste du Winamax FC attend les coéquipiers de Leonardo Balerdi au tournant contre des adversaires moins huppés, qui ouvriront beaucoup moins le jeu. Car face à des blocs bas, l’Olympique de Marseille a souvent éprouvé les pires difficultés dans le jeu depuis un an et l’arrivée sur le banc de l’entraîneur italien. « L’OM vient d’enchaîner Real Madrid et PSG avec un état d’esprit parfait mais dans un style et un contexte qui seront rares cette saison. Il y a pleins de belles choses à retenir mais dans 80% des matchs, l’OM sera contraint d’adopter un autre style » publie sur X le journaliste avant de poursuivre.

« Hâte de voir ça. Mais malgré ça, et malgré des adversaires supérieurs à toi sur cette semaine, l’OM doit conserver cette envie d’aller presser ensemble, de récupérer le ballon haut, d’être proche les uns des autres pour impulser un style offensif mais cohérent. Elle est aussi là l’exigence » estime le chroniqueur, lequel a hâte de voir comment évoluera Marseille dans les semaines à venir face à des blocs bas. Ce n’est peut-être pas vendredi que l’on aura la réponse puisque les joueurs de Roberto De Zerbi seront en déplacement à Strasbourg. Une équipe qui devrait avoir des ambitions et des intentions de jeu devant son public face à l’OM.
Derniers commentaires

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

alors deja hier je t'ai pas parler arrete l'alcool mec de plus meme ce matin tu disais ne pas avoir vu les images la pleurnicheuse alors qu'on a tous bien vu que c'est un marseillais qui la remet! et je vais t'apprendre une regle que tu connais pas un hor jeu ne seras pas siffler si un def la remet en la contrant par exemble tu es pas a la page que tu le veuilles ou non rennes et lyon c'est du malus

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Mais pourtant à chaque fois je lis, venant des supporters parisiens, qu'ils ne veulent absolument pas perdre ce match. Et pas parce que c'est 3 points de plus, juste parce que c'est l'OM. Il n'y a qu'à aller voir la rage que certains ont sur youtube par exemple.

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

C est vrai 😉 Comment leurs en vouloir, ils ont découvert ce sport avec le gaz du Qatar donc on peut dire qu ils sont les adolescents du Football

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Sur sa maturité surtout.

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Rien que son pseudo en dit long sur son complexe

