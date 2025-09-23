L'OM brille contre le PSG, De Zerbi a un problème

Une semaine après son très bon match face au Real Madrid, l’OM a remis ça en battant le PSG au Vélodrome (1-0). Mais pour Marseille, le plus difficile est à venir contre des adversaires qui vont fermer le jeu.

Il y a une semaine, l’Olympique de Marseille a surpris tout le monde en livrant une prestation honorable sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Le Real Madrid a eu besoin de deux penaltys pour se défaire de l’équipe de Roberto De Zerbi, valeureuse dans la capitale espagnole lors de la 1ère journée de Ligue des Champions. Sept jours plus tard, l’OM a remis ça face à un gros du football européen. Contre le PSG, Marseille ne s’est pas contenté de bien figurer mais a aussi réussi à gagner (1-0). Deux matchs très encourageants pour la suite de la saison phocéenne.

Le plus dur reste toutefois à venir pour Roberto De Zerbi et les joueurs de l’OM selon Thomas Bonnavent. Le journaliste du Winamax FC attend les coéquipiers de Leonardo Balerdi au tournant contre des adversaires moins huppés, qui ouvriront beaucoup moins le jeu. Car face à des blocs bas, l’Olympique de Marseille a souvent éprouvé les pires difficultés dans le jeu depuis un an et l’arrivée sur le banc de l’entraîneur italien. « L’OM vient d’enchaîner Real Madrid et PSG avec un état d’esprit parfait mais dans un style et un contexte qui seront rares cette saison. Il y a pleins de belles choses à retenir mais dans 80% des matchs, l’OM sera contraint d’adopter un autre style » publie sur X le journaliste avant de poursuivre.

« Hâte de voir ça. Mais malgré ça, et malgré des adversaires supérieurs à toi sur cette semaine, l’OM doit conserver cette envie d’aller presser ensemble, de récupérer le ballon haut, d’être proche les uns des autres pour impulser un style offensif mais cohérent. Elle est aussi là l’exigence » estime le chroniqueur, lequel a hâte de voir comment évoluera Marseille dans les semaines à venir face à des blocs bas. Ce n’est peut-être pas vendredi que l’on aura la réponse puisque les joueurs de Roberto De Zerbi seront en déplacement à Strasbourg. Une équipe qui devrait avoir des ambitions et des intentions de jeu devant son public face à l’OM.