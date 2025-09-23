La modestie de l'OM, c'était l'équipe B du PSG

L'OM a réalisé une très belle performance en s'imposant face au PSG au Vélodrome, 1-0 ce lundi soir. Les dirigeants olympiens ont toutefois eu le triomphe modeste.

Deux victoires en deux matchs face à Lorient et le PSG, l’Olympique de Marseille semble avoir lancé son championnat après des débuts très compliqués. Le succès de prestige face aux Parisiens a de quoi rendre fiers des Marseillais qui n’ont pas souvent eu l’occasion de prendre le meilleur sur leur rival historique. Si Medhi Benatia s’en félicitait logiquement à l’issue de la rencontre, le directeur du football de l’OM a aussi tenu à reconnaitre que ce n’était pas forcément le PSG de la finale de la Ligue des Champions en face, en raison des nombreux absents.

« Petit à petit, c'est en train de monter en régime, l'équipe est forte, à elle d'en prendre conscience. C'est une victoire d'équipe face à un grand adversaire, mais aujourd'hui, il manquait beaucoup de joueurs au PSG, il faut être conscient. (...) Quand on aura cette mentalité toute l'année, on pourra faire des grandes choses. J'espère qu'on sera capable d'être constant. Il faut tout de suite penser à Strasbourg », a expliqué le dirigeant marocain après la victoire de son équipe.

Mais PSG diminué ou pas, cela reste une victoire de prestige et trois points qui mettent l’OM au chaud au classement, avec les leaders dans la ligne de mire. Ce renouveau post-mercato est en tout cas une vraie réussite pour une formation qui a encore beaucoup changé cet été, même si l’adaptation des nouveaux joueurs se passe très bien.

On dirait que ça fait quatre ans qu'ils sont là - Mehdi Benatia à propos de Pavard et Aguerd

« Comme dit aux joueurs en interne, le championnat est parti après la trêve internationale, donc après le match de Lorient. On a pu accueillir un peu les nouveaux et là petit à petit c'est en train de monter en régime, on voit des nouveaux comme Nayef ou Benjamin Pavard, on dirait que ça fait 4 ans qu'ils sont là. O'Riley a aussi fait un bon match dans l’entrejeu », a souligné un Medhi Benatia ravi d’avoir permis à remettre son équipe sur les bons rails, même si cela aurait pu être parfait avec un ou des points pris au Bernabeu la semaine dernière.