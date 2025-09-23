L'ASSE tend un piège à l'OM

Le 4 octobre prochain, l’ASSE accueillera l’OM dans un match qui pourrait bien être déterminant dans la course au maintien en D1 féminine. Les Verts ont donc décidé de mettre toutes les chances de leur côté.

De retour en Première Ligue féminine cette saison, l’Olympique de Marseille a mal démarré la saison. Les joueuses olympiennes comptent pour l’instant deux défaites en deux matchs… comme l’ASSE . Les deux équipes s’affronteront le 4 octobre prochain dans le Forez et pour cette affiche, les joueuses stéphanoises vont bénéficier d’un soutien plus important que d’habitude. En effet, l’ASSE a décidé de programmer ce match à Geoffroy-Guichard, qui n’est évidemment pas le stade habituel des joueuses de Sainté.

La saison dernière, les Vertes ont joué deux fois dans l’enceinte de 42.000 places. Deux matchs qui s’étaient logiquement soldés par deux défaites contre les ogres de l’OL et du PSG (0-5 et 0-3). Cette fois, l’affiche sera certainement plus équilibrée, une bonne chose pour la capitaine Sarah Cambot.

« Jouer dans le Chaudron c’est une chance, mais si on doit y jouer, je préfère le faire contre des concurrentes directes dans un match où on se battra pour prendre des points dans un niveau de compétitivité semblable. Pour moi, ces matchs de gala que l’on exporte sont plus faits pour les supporters que pour les joueuses. Il faut que l’on joue des matchs avec un réel enjeu sportif lorsqu’on à la chance de pouvoir évoluer à Geoffroy-Guichard » expliquait-elle la semaine dernière.

Pour cette affiche de D1 féminine entre l’ASSE et l’OM, les places sont disponibles à la vente à des prix très abordables : une place offerte pour les abonnés et un tarif de 8 euros pour le grand public. De quoi permettre aux joueuses de l’ASSE de pouvoir bénéficier d’un soutien important contre l’OM dans deux semaines et espérer un stade bien garni.