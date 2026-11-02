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L'OM fonce dans le mur, un drame annoncé

L'OM fonce dans le mur, un drame annoncé

OM
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche soir, l'OM a pris le meilleur sur Toulouse en Ligue 1. Une quatrième victoire consécutive en championnat qui permet aux hommes de Bruno Genesio de respirer, même si tout est encore loin d'être parfait.
L'OM a enchaîné une nouvelle victoire en Ligue 1 ce dimanche soir face à Toulouse, au stade Vélodrome. Les hommes de Bruno Genesio ont fait la différence en première période. Car le Téfécé aura donné du fil à retordre aux Phocéens. Mais qu'à cela ne tienne : en ces temps difficiles, l'OM souhaite avant tout engranger des points afin de s'installer durablement dans la première partie du classement. Du côté de certains observateurs, le visage affiché par cet Olympique de Marseille version 2026-2027 suscite tout de même quelques inquiétudes de taille. Et ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire.

L'OM encore loin d'être guéri 

Sur les ondes de RMC, le consultant n'a en effet pas mâché ses mots au sujet des hommes de Bruno Genesio : « Depuis le début de la saison, il y a trop de manques. Je me suis mouillé. (...) Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau technique d'un joueur de l'OM. (...) Il n'y a pas de progression. Je ne suis pas Marseillais de cœur, mais il ne faut pas remettre mon objectivité en cause. Il y a des victoires face à l'avant-dernier et au dernier de Ligue 1 : où est la progression ? (...) Le niveau est dramatique. »

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L'OM va devoir rapidement enchaîner, avec un déplacement périlleux jeudi en Ligue Europa. Ensuite, un autre voyage attendra les hommes de Bruno Genesio, cette fois-ci à Lens, en Ligue 1. Ces deux rencontres face à des adversaires d'un calibre supérieur aux précédents permettront d'en savoir davantage sur les progrès des Phocéens de Bruno Genesio.
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L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Par contre pignon sur rue et complaisance envers ceux de l'extrême droite , ceux la ca risque pas de les virer ca viendra pleurer ensuite quand toute l'année les mecs sont catalogues de nazis

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Une bonne bifle contre le Bayer pour nous faire ratterrir...

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En tout cas je ne vais pas pleurer. Et ses larmes de crocodile ne m émeut absolument pas ! On laisse pas son équipe un 2 novembre. On attend au moins janvier !!!!!

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Bla…bla…bla…

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