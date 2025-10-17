Endrick en janvier, l’OM est en finale !

L'OM est clairement dans les destinations possibles d'Endrick en cas de départ du joueur du Real Madrid. Le jeune Brésilien hésite avec un autre club, appuyé par une légende de la Seleçao.

Il se donne encore quelques semaines pour se décider, mais Endrick se pose de vraies questions sur son avenir. Et cette fois-ci, l’information provient de la presse brésilienne et notamment du magazine spécialisé Placar . L’attaquant formé à Palmeiras n’apprécie pas de ne pas avoir sa chance avec Xabi Alonso. Son faible de temps de jeu sous l’ère Carlo Ancelotti est en train de disparaitre, et à 19 ans depuis le mois de juillet dernier, il estime qu’il ne peut pas se permettre de perdre une saison entière à passer sur le banc de touche.

Une situation que Florentino Pérez comprend, lui qui ne serait pas opposé à un départ de son jeune buteur, mais uniquement sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Il reste donc encore beaucoup de choses à régler dans ce dossier, mais l’idée d’un changement de club n’est plus taboue. L’OM est cité en Espagne comme une destination possible, en raison de sa volonté de récupérer un buteur capable d’amener du poids à son attaque, surtout qu’Amine Gouiri a du mal à confirmer ses belles prestations de la saison dernière.

Mais Placar le souligne, l’OM n’est pas seul sur le coup. Et son concurrent ne s’appelle pas le PSG, dont le nom a parfois été murmuré, mais bien le PSV Eindhoven. Le club néerlandais peut offrir du temps de jeu à un tel joueur, et cette destination a même du sens pour une légende du football brésilien. En effet, Ronaldo, qui a fait ses débuts en Europe du côté du PSV Eindhoven avant de partir au FC Barcelone, a « liké » sur les réseaux sociaux un message envoyant Endrick du côté du club néerlandais, laissant entendre que ce serait bon pour son développement de découvrir le championnat des Pays-Bas.

Pas de quoi mettre l’OM hors course, mais cela permet de confirmer qu’Endrick regarde les opportunités et réclame surtout du temps de jeu. Car il y a une Coupe du monde à disputer dans huit mois aux Etats-Unis, et le Brésil a au moins besoin d’un avant-centre en forme et en réussite.