OM : Un titre avant 2030, Longoria l'annonce !

Depuis 2012, et une victoire en Coupe de la Ligue, l'Olympique de Marseille n'a plus gagné le moindre trophée. Une aberration pour un club tel que l'OM. Mais Pablo Longoria pense que cela devrait rapidement changer.

Depuis quinze ans, le club phocéen n'a plus été champion de France et forcément cela commence à faire long pour une équipe telle que l'Olympique de Marseille, qui auparavant décrochait régulièrement des trophées. Forcément, la montée en puissance du PSG a bouleversé l'équilibre du Championnat de France et de la Coupe de France, mais jamais l'OM n'a réussi à se rapprocher d'un titre, et ce n'est pas normal. Invité du podcast Business of Sport , Pablo Longoria s'est longuement confié sur la manière dont il concevait son rôle de patron de l'Olympique de Marseille. Mais le patron espagnol de l'OM a également évoqué les cinq prochaines années de Marseille, et ses ambitions à la tête de l'équipe phocéenne. De quoi permettre à Pablo Longoria d'afficher son désir de faire franchir encore une étape à l'OM.

L'OM veut un titre et s'installer en Ligue des champions

Pour le président de l'Olympique de Marseille, quoi qu'il advienne, il est évident que l'OM doit désormais gagner des trophées, ce qui est selon lui le meilleur moyen d'avoir de la stabilité au sein d'un club souvent soumis à des crises. Alors, quand un journaliste l'interroge sur ce qu'il veut faire avec l'OM d'ici à 2030, Pablo Longoria n'hésite pas. « Ce que je souhaite accomplir lors de ces cinq prochaines années ? Gagner le prochain match, gagner le mois prochain, se qualifier pour la Ligue des champions, gagner un trophée, ce qui vous aide à gagner de la stabilité. J’aimerais que l’OM soit considéré comme une équipe super innovante qui adopte des méthodes technologiques différentes de celles des autres clubs.

J’aimerais être fier de cela et améliorer considérablement notre stade et notre fan-expérience car cela génère beaucoup de croissance pour le club. Donc, si je résume : gagner des matchs, des trophées, être innovant et aller là où les autres ne vont pas en ce moment, augmenter considérablement notre fan-expérience et augmenter le travail sur le numérique afin de créer une communauté internationale plus importante parce que nous avons beaucoup de valeurs qui peuvent être intéressantes pour ces supporters », a expliqué Pablo Longoria.