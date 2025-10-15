ICONSPORT_268236_0062

OM : Un titre avant 2030, Longoria l'annonce !

OM15 oct. , 12:00
parClaude Dautel
1
Depuis 2012, et une victoire en Coupe de la Ligue, l'Olympique de Marseille n'a plus gagné le moindre trophée. Une aberration pour un club tel que l'OM. Mais Pablo Longoria pense que cela devrait rapidement changer.
Depuis quinze ans, le club phocéen n'a plus été champion de France et forcément cela commence à faire long pour une équipe telle que l'Olympique de Marseille, qui auparavant décrochait régulièrement des trophées. Forcément, la montée en puissance du PSG a bouleversé l'équilibre du Championnat de France et de la Coupe de France, mais jamais l'OM n'a réussi à se rapprocher d'un titre, et ce n'est pas normal. Invité du podcast Business of Sport, Pablo Longoria s'est longuement confié sur la manière dont il concevait son rôle de patron de l'Olympique de Marseille. Mais le patron espagnol de l'OM a également évoqué les cinq prochaines années de Marseille, et ses ambitions à la tête de l'équipe phocéenne. De quoi permettre à Pablo Longoria d'afficher son désir de faire franchir encore une étape à l'OM.

L'OM veut un titre et s'installer en Ligue des champions

Pour le président de l'Olympique de Marseille, quoi qu'il advienne, il est évident que l'OM doit désormais gagner des trophées, ce qui est selon lui le meilleur moyen d'avoir de la stabilité au sein d'un club souvent soumis à des crises. Alors, quand un journaliste l'interroge sur ce qu'il veut faire avec l'OM d'ici à 2030, Pablo Longoria n'hésite pas. « Ce que je souhaite accomplir lors de ces cinq prochaines années ? Gagner le prochain match, gagner le mois prochain, se qualifier pour la Ligue des champions, gagner un trophée, ce qui vous aide à gagner de la stabilité. J’aimerais que l’OM soit considéré comme une équipe super innovante qui adopte des méthodes technologiques différentes de celles des autres clubs.
J’aimerais être fier de cela et améliorer considérablement notre stade et notre fan-expérience car cela génère beaucoup de croissance pour le club. Donc, si je résume : gagner des matchs, des trophées, être innovant et aller là où les autres ne vont pas en ce moment, augmenter considérablement notre fan-expérience et augmenter le travail sur le numérique afin de créer une communauté internationale plus importante parce que nous avons beaucoup de valeurs qui peuvent être intéressantes pour ces supporters », a expliqué Pablo Longoria.
En se donnant cinq ans pour gagner un trophée, le patron de l'Olympique de Marseille se laisse du temps. D'autant que dès janvier prochain, l'OM pourrait gagner un titre, même si ce n'est pas le plus important du football français. En effet, le 8 janvier 2026, l'Olympique de Marseille affrontera le Paris Saint-Germain au Koweït dans le Trophée des champions. Et après la victoire de l'équipe de Roberto De Zerbi en septembre au Vélodrome face au PSG, l'espoir de vaincre les champions d'Europe pour un titre est redevenu d'actualité, sans même attendre 2030.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_235759_0001
PSG

PSG : Donnarumma est parti, Rico n'est pas surpris

ICONSPORT_269776_0585
OM

L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia

ICONSPORT_253092_0335
OL

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

ICONSPORT_271638_0245
OM

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

ICONSPORT_272971_0201
OL

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

Fil Info

14:00
PSG : Donnarumma est parti, Rico n'est pas surpris
13:40
L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia
13:20
OL-PSG : Le prix des places fait scandale
13:00
Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM
12:40
L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana
12:20
Le PSG boucle l'un des meilleurs défenseurs du monde
11:30
OM : Le Vélodrome détruit l'Europe
11:00
OL : Lacazette, un divorce très mal géré
10:30
PSG : Le dossier Caicedo est rapidement bouclé

Derniers commentaires

OM : Le départ de Greenwood s'accèlère

Sacré article en bois

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires. Même pas foutu d'avoir une idée...Je viens de te la faire celle là. Tu danses dès qu'on te relances et tu crois mener le bal? Mais achètes-toi une personnalité le plagiat de gentleman.

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

Fofana c'est 150 millions sinon rien ! Futur ballon d'or !

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Pour rien? Bah non, tu m'as vu puisque tu ne cesse de m’appeler le colosse. Ce qui explique que tu as fuis le nabot poltron, et oui. Tout s'explique. Tu te laisses facilement impressionner dès que l'on dépasse 1M90. Ce n'est pourtant pas si rare, le roquet à distance de sécurité derrière son écran.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tu te renies dans le déni Milady la grenouille. Je te cites "Je fais comme Luis Enrique". Pas d'inspiration, une égalité d'action. Tu te prends donc pour LE, et oui. Simple comme bonjour.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading