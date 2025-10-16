Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

Je fais comme lui mais je ne suis pas lui. Prendre exemple n'est pas usurper hein. Tu t'escrimes à vouloir me faire dire ce que j'ai pas dis mais tu te fais du mal tout seul, petite toupie qui tourne sur elle même, rires.
Rires, moi j'y étais hein, donc n'essaye même pas de me convaincre. Pourquoi t'aurais je donné rendez vous si je n'étais prêt à me déplacer ? Tes couleuvres tu peux les faire avaler à Greg Roi qui est crédule mais pas à moi qui étais sur place, réfléchis un peu, rires. Le colosse autoproclamé là.
Rires, tant que tu seras d'accord pour être ma toupie je jouerai avec toi, pas de problème.
Kennyny le soit disant Lyonnais 😂
Vivement que notre bon championnat reprend On en a marre de la petite Kenny qui squatte tous nos articles avec ses comptes en bois Il est tres frivole avec son compte de soit disant Lyonnaise 🤣 3 bons matchs a regarder - PSG STRASBOURG ( une equipe de nul SOIT DISANT depuis notre victoire la bas ) - Nice-Lyon ( Ca va etre chaud et plutôt équilibré) Biensur sur le meilleur club de France, samedi soir contre le club ami et le + ancien de notre championnat ( meme si historiquement Rennes fut avant )
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading