Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

Annoncé parmi les admirateurs d’Endrick, l’Olympique de Marseille sera bientôt fixé. L’attaquant en manque de temps de jeu refuse toujours de quitter le Real Madrid en prêt. Mais les semaines à venir pourraient bien l’inciter à revoir ses plans en vue du mercato hivernal.

Malgré la concurrence entre Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille doit préparer l’arrivée d’un nouvel avant-centre. L’international algérien partira disputer la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver et son coéquipier pourrait l’imiter en cas de qualification du Gabon. C’est sans doute la raison pour laquelle le club phocéen étudie la piste Endrick (19 ans). Ce jeudi, ESPN confirme que l’actuel deuxième de Ligue 1 fait partie des nombreux courtisans du Brésilien.

La direction marseillaise envisage de formuler une offre de prêt pendant le mercato hivernal. Le problème, en plus des autres formations à l'affût, c’est que l’attaquant du Real Madrid reste réticent à l’idée de partir. Et ce malgré sa situation compliquée. L’ancien joueur de Palmeiras n’a pas disputé un seul match cette saison. Depuis son retour de blessure, l’entraîneur Xabi Alonso l’a laissé sur le banc lors des cinq rencontres toutes compétitions confondues. Pas de quoi refroidir Endrick qui s’estime en mesure d’inverser la tendance. L’international auriverde, qui a évidemment perdu sa place en sélection, serait même confiant pour son avenir à la Maison Blanche.

La source précise néanmoins que le jeune talent et son entourage veulent attendre de voir comment évolue sa situation après la trêve internationale. Autrement dit, une absence de signe encourageant de la part de Xabi Alonso pourrait finalement l’inciter à écouter les clubs intéressés. Il s’agit d’un réel motif d’espoir pour l’Olympique de Marseille. Certes, Endrick peut parvenir à gratter quelques minutes de jeu. Mais on voit mal comment le jeune Merengue peut grimper dans la hiérarchie où Gonzalo Garcia sert déjà de doublure à l’intouchable Kylian Mbappé.