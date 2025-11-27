ICONSPORT_277701_0151

De Zerbi est à bout, l’OM lui offre une recrue

OM27 nov. , 20:00
parGuillaume Conte
Pas satisfait des joueurs à sa disposition au milieu de terrain, Roberto De Zerbi a tout essayé mais n'est pas convaincu. Il demande une recrue pour compléter son équipe cet hiver.
Si Roberto De Zerbi a tenté un coup de poker en titularisant Darryl Bakola ce mardi soir contre Newcastle, ce n’est pas uniquement pour récompenser le jeune marseillais et pour surprendre la formation anglaise. L’entraineur italien n’a toujours pas trouvé son meneur de jeu depuis qu’il est arrivé à l'OM, et c’est un élément jugé crucial dans son jeu. Derrière ses deux milieux en « 6 », l’ancien coach de Brighton a toujours voulu d’un « 10 ». 

De Zerbi demande un "10" à ses dirigeants

Il a tenté d’innombrables solutions, sans jamais trouver le bonheur. Amine Harit aurait pu avoir ce rôle, mais le Marocain s’est perdu en cours de saison dernière. Adrien Rabiot a été essayé à ce poste, mais le joueur depuis parti au Milan AC n’était clairement pas à l’aise à se retrouver dos au jeu. Amine Gouiri a été testé mais cela a eu le don de faire disparaitre l’Algérien du jeu. Matt O’Riley a aussi été sollicité, tout comme Bilal Nadir. Et tout ça pendant que Hamed Traoré, milieu offensif de formation, enchaine les séances de musculation en salle…
Résultat, Roberto De Zerbi cherche toujours un joueur capable de tenir le ballon plus haut et d’animer le coeur du jeu. Mason Greenwood repique parfois à l’intérieur, mais l’Anglais souhaite continuer à arpenter son couloir droit. Cette situation va avoir une conséquence très directe au mercato, puisque L’Equipe annonce que l’OM va tout simplement chercher un meneur de jeu au mois de janvier.
Un recrutement annoncé et qui démontre que malgré sa bonne apparition, Bakola ne suffit pas au bonheur de l’entraineur marseillais, qui veut un joueur capable de parfaire son système tactique pour la deuxième partie de saison. Une mission délicate confiée à la cellule de recrutement de l’OM, qui a déjà eu un mal fou à trouver dans l’urgence des joueurs pour compenser le départ inattendu d’Adrien Rabiot fin août.

