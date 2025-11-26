ICONSPORT_275558_0014
Olivier Boscagli

L’OM et l’OL se battent pour un défenseur de Brighton

Mercato26 nov. , 21:00
parQuentin Mallet
2
Arrivé l'été dernier à Brighton après avoir disputé plus de 200 matchs au PSV Eindhoven, Olivier Boscagli pâti d'un manque important de temps de jeu et est déjà poussé vers la sortie. L'OM et l'OL comptent en profiter.
Olivier Boscagli voit son rêve de Premier League virer au cauchemar. Après six années fructueuses passées en Eredivisie au PSV Eindhoven, le natif de Monaco a refusé de prolonger son contrat avec le club pour lequel il a disputé plus de 200 matchs. De fait, il ne manquait pas de sollicitations, mais c'est finalement vers le prestigieux championnat anglais qu'il s'est envolé.
O. Boscagli

O. Boscagli

FranceFrance Âge 28 Défenseur

Premier League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Toutefois, ce qui devait ressembler à une formidable aventure en devenir s'est transformé en catastrophe. En cause, son manque de temps jeu criant : sur les 15 matchs disputés par Brighton toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le défenseur central gaucher n'a participé qu'à quatre d'entre eux, dont trois en Carabao Cup. Titularisé pour la réception de Brentford le week-end dernier, il a carrément été remplacé à la mi-temps. En tout cas, les spéculations sur un départ cet hiver vont déjà bon train.

L'OM retente le coup Boscagli

Par chance, Olivier Boscagli ne manque là encore pas de prétendants. Après avoir manqué de le recruter gratuitement l'été dernier, l'Olympique de Marseille est prêt à revenir à la charge, indique Ekrem Konur. Le journaliste turc explique qu'un départ de l'ancien Niçois est pressenti alors que ce dernier a même été offert au Fenerbahçe. D'autres clubs sont aussi intéressés à l'idée de s'offrir ses services, parmi lesquels on retrouve l'Olympique Lyonnais, ou encore Séville et Villarreal.
A 28 ans, Olivier Boscagli n'a certainement pas envie de végéter sur le banc, surtout avec les qualités qu'on lui connait. L'occasion de rejoindre un autre projet dans lequel il sera mieux considéré est idéale à l'approche du mercato hivernal 2026.
2
Derniers commentaires

LdC : Aidé par Chevalier, Kolo Muani poignarde le PSG

Normal, depuis le début de saison c'est un peno arrêté face à Tottenham et l'arrêt superbe face au havre. Le reste c'est pas terrible. J'aimerais bien qu'on laisse sa chance au jeune gardien espagnol de 18 ans qui est arrivé de AS Rome cet été

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Haki, Mendes, doué et dembele, ce sont les 4 ayant le plus d'explosivité. Hâte de les retrouver car Dembele est sur 1 jambe et les 3 autres blessés. Le trio du milieu gagne le match

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Oui c'est clair

L1 : La commission de discipline épargne l'OL

N'importe quoi....On s'est fait voler mais on doit l'accepter et la fermer. Mais bordel quand est ce que ces instances vont se mettre a la place des clubs ???

L’OM et l’OL se battent pour un défenseur de Brighton

Oui, surement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

