L’OM et l’OL se battent pour un défenseur de Brighton

Arrivé l'été dernier à Brighton après avoir disputé plus de 200 matchs au PSV Eindhoven, Olivier Boscagli pâti d'un manque important de temps de jeu et est déjà poussé vers la sortie. L'OM et l'OL comptent en profiter.

Olivier Boscagli voit son rêve de Premier League virer au cauchemar. Après six années fructueuses passées en Eredivisie au PSV Eindhoven, le natif de Monaco a refusé de prolonger son contrat avec le club pour lequel il a disputé plus de 200 matchs. De fait, il ne manquait pas de sollicitations, mais c'est finalement vers le prestigieux championnat anglais qu'il s'est envolé.

O. Boscagli France • Âge 28 • Défenseur Premier League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Toutefois, ce qui devait ressembler à une formidable aventure en devenir s'est transformé en catastrophe. En cause, son manque de temps jeu criant : sur les 15 matchs disputés par Brighton toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le défenseur central gaucher n'a participé qu'à quatre d'entre eux, dont trois en Carabao Cup. Titularisé pour la réception de Brentford le week-end dernier, il a carrément été remplacé à la mi-temps. En tout cas, les spéculations sur un départ cet hiver vont déjà bon train.

L'OM retente le coup Boscagli

Par chance, Olivier Boscagli ne manque là encore pas de prétendants. Après avoir manqué de le recruter gratuitement l'été dernier, l' Olympique de Marseille est prêt à revenir à la charge, indique Ekrem Konur. Le journaliste turc explique qu'un départ de l'ancien Niçois est pressenti alors que ce dernier a même été offert au Fenerbahçe. D'autres clubs sont aussi intéressés à l'idée de s'offrir ses services, parmi lesquels on retrouve l'Olympique Lyonnais, ou encore Séville et Villarreal.

A 28 ans, Olivier Boscagli n'a certainement pas envie de végéter sur le banc, surtout avec les qualités qu'on lui connait. L'occasion de rejoindre un autre projet dans lequel il sera mieux considéré est idéale à l'approche du mercato hivernal 2026.