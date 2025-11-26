ICONSPORT_276723_0007

Kanté trop cher, l'OM fonce sur Manu Koné

OM26 nov. , 20:30
parCorentin Facy
L’OM a l’intention de frapper fort pour renforcer son milieu de terrain l’été prochain. Le nom de Manu Koné revient par exemple avec insistance tandis que la piste Ngolo Kanté a été abandonnée.
La saison n’a démarré que depuis trois mois, mais les dirigeants de l’Olympique de Marseille souhaitent déjà se projeter sur le prochain mercato estival. La volonté de Medhi Benatia et de Pablo Longoria est de frapper fort au milieu de terrain, alors que l’été dernier, l’accent avait été mis sur la défense avec les recrutements de Medina, Pavard, Emerson, Weah et Aguerd. Au milieu de terrain, l’OM s’est contenté de paris avec Gomes, O’Riley et Vermeeren. Si le Belge, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig, donne plutôt satisfaction ces dernières semaines, le bilan des deux autres joueurs est plus mitigé.
Dans un secteur où Kondogbia et Hojbjerg font parfois un peu trop leur âge, le recrutement d’un top joueur est souhaité. Le nom de Ngolo Kanté a été évoqué mais selon la presse italienne, c’est sur Manu Koné que l’état-major de l’Olympique de Marseille souhaite miser l’été prochain. La piste paraît bien onéreuse, d’autant que la concurrence sera féroce pour celui qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable à la Roma et en équipe de France.
Mais selon les informations relayées par le site spécialisé Forza-Roma, « l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi est entré dans la danse, après avoir renoncé à recruter Ngolo Kanté, actuellement à Al-Ittihad », souligne le média transalpin. Nos confrères ajoutent que la piste Kanté a été jugée trop onéreuse, notamment sur le plan salarial. Rien de très étonnant quand on sait que l’ancien joueur de Leicester et de Chelsea perçoit près de 25 millions d’euros par an en Arabie saoudite. Le dossier Manu Koné est lui aussi difficile d’autant que selon le média italien, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés.

Reste que pour Marseille, il est plus simple de lâcher une grosse indemnité de transfert et d’assumer un salaire plus raisonnable, ce qui serait le cas avec Manu Koné, déjà valorisé à environ 50 millions d’euros sur le marché des transferts. La question est maintenant de savoir si l’ancien joueur de Toulouse sera enclin à s’engager en faveur de Marseille, et si le club phocéen aura ses chances dans ce dossier de prestige. Car outre le PSG, des écuries de Premier League, bluffés par les qualités de l’international français, pourraient également se mêler à la lutte.
