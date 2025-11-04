« Crise, précipice », ces propos alarmants sur l’OM

Malgré les absents, l'OM n'a pas le droit à l'erreur face à l'Atalanta Bergame ce mercredi soir, sous peine de débuter le mois de novembre dans le rouge.

Trois matchs sans victoires, c’était déjà trop long pour l’Olympique de Marseille. Mis sous pression en Ligue 1 en raison du début de saison prudent du PSG, mais aussi en Ligue des Champions avec des points perdus en chemin, les joueurs de Roberto De Zerbi ont perdu pied à Lens et au Sporting, avant de concéder un embarrassant match nul face à Angers. La victoire face à Auxerre a donc fait un bien fou aux têtes et aux jambes, même si l’OM est loin d’avoir été impressionnant.

Le mois de novembre crucial de l'OM

Selon Fabien Laurenti, ancien joueur de l’OM, interrogé dans l’émission 13LeLive, la situation est tout de même tendue à Marseille. Il va falloir une victoire contre l’Atalanta Bergame ce mercredi soir, sous peine de vivre des journées bien compliquées.

« On a la peur de tomber dans une crise qui peut faire très très mal. On n’est pas loin du précipice. Pas forcément en terme de jeu parce que contre le Sporting ou Lens, on ne peut pas dire qu’ils font un mauvais match, mais tu perds deux fois. Et là contre Auxerre, tu ne fais rien en terme de jeu mais tu prends trois points. Il y a aussi un soulagement au point de vue comptable. Face à Angers, ils ont commencé à avoir les oreilles qui sifflent. La victoire à Auxerre a permis de ne pas rentrer dans une crise avant un mois de novembre qui va être vraiment crucial » a prévenu l’ex-défenseur qui a été lancé à l’OM en 2002.

Un message assez inquiétant pour des Marseillais qui sont encore en course dans toutes les compétitions. Mais en effet, les points perdus en route ne seront pas tolérés bien longtemps, surtout quand on connait l’impatience des supporters de l’OM à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et à être au moins compétitif en Ligue des Champions.