L'énorme risque de l'OM avec Aguerd

La défense de l'OM est diminuée pour le match crucial contre l'Atalanta Bergame. Nayef Aguerd, bien que blessé à la hanche, tente de réussir le pari de pouvoir jouer le match.

La liste des absents pour le match de l’OM contre l’Atalanta Bergame ne rassure par les supporters provençaux, qui aimeraient au moins voir leur équipe s’imposer à domicile comme ce fut le cas contre l’Ajax. Pour cela, il faudra une défense solide. Mais Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Leonardo Balerdi, ni sur Nayef Aguerd, annoncé dans les forfaits pour la réception de l’équipe lombarde.

Mais dans la foulée de la conférence de presse de Roberto De Zerbi, les suiveurs de l’OM ont eu la surprise de voir le Marocain effectuer le début de la séance avec ses coéquipiers. Comme le rappelle la radio Ici La Provence, le défenseur central arrivé de West Ham cet été est toujours blessé à la hanche, mais il voulait se tester et peut être tenter le tout pour le tout en vue du match de mercredi soir.

Aguerd n’a pas été utilisé samedi dernier lors du déplacement à Auxerre, souffrant de la hanche. Mais les jours passent et le Lion de l’Atlas a clairement envie de tenter sa chance avec l’appui du staff médical. Il reste à savoir si le rétablissement sera suffisant et si les sensations seront bonnes pour permettre à Aguerd de donner un coup de main à la défense de l’OM ce mercredi soir au Vélodrome.