ICONSPORT_256887_0441

OM : De Zerbi s'énerve, les supporters aussi

OM04 nov. , 18:30
parGuillaume Conte
6
L'OM ne sera clairement pas dans sa meilleure configuration ce mercredi contre l'Atalanta Bergame. La liste des blessés s'allonge, et il n'y a pas que Roberto De Zerbi qui s'agace. 
« D'après vous, est-ce que je suis content de jouer un match de Ligue des champions avec 8-9 joueurs blessés, plus un joueur suspendu? Non, je ne le suis pas du tout ». Roberto De Zerbi n’a pas tourné autour du pot ce mardi, à la veille du match face à l’Atalanta Bergame. Alors que son équipe a cruellement besoin de points après des revers difficiles à digérer face au Real Madrid et au Sporting Portugal, l’entraineur italien voit bien que son effectif tire la langue. 

Le staff médical pointé du doigt

Malgré le recrutement copieux, personne ne pourrait ignorer de tels signaux quand le nombre de blessés à l’infirmerie approche de la dizaine. Surtout que des joueurs peinent à revenir, à l’image de Hamed Junior Traoré et son éternelle blessure. Si Roberto De Zerbi n’est pas content, il n’est pas le seul. Les supporters se demandent comment le staff de l’OM, si nombreux à tous les niveaux, n’arrive pas à endiguer cette série de blessures. 
« Il va peut être falloir se poser la question sur la raison de cette avalanche de blessés. Problème staff médical ? Problème préparation physique ? Ça devient inquiétant », « Super le staff médical, y’a une équipe entière à l’infirmerie », « à défaut de joueurs, ça serait bien de recruter un staff médical », A quoi ça sert d’avoir 12 kinés, 8 médecins et 5 nutritionnistes », ont balancé des supporters de l’OM agacés de constater que la liste de blessés ne cessait de s’allonger tout au long de la saison. 
De quoi faire peur alors que le match face à l’Atalanta sera décisif, et cela dans une saison où le titre en Ligue 1 est officiellement encore jouable au mois de novembre, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. Et cela peut aussi inquiéter en vue de la Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu cet hiver, et privera l’OM de plusieurs joueurs. 

Champions League

05 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Atalanta
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_276168_0016
Ligue des Champions

LdC : Arsenal reste intouchable, Naples patine encore

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_275056_0031
Liga

La bombe, Rodrygo abandonne le Real Madrid

psg pas de regret pour sarabia la mnm est trop forte icon 11102022 dsc0081 359660
PSG

Comme Mbappé et Verratti, il a adoré voir le PSG gagner après son départ

Fil Info

20:43
LdC : Arsenal reste intouchable, Naples patine encore
20:43
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:30
La bombe, Rodrygo abandonne le Real Madrid
20:08
Comme Mbappé et Verratti, il a adoré voir le PSG gagner après son départ
19:56
Bodo/Glimt - Monaco : les compos (21h sur Canal+Sport360)
19:52
PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
19:30
OL : Plus fort que Greenwood et Panichelli, ce Lyonnais épate
19:00
Vandalisme à Liverpool, ce joueur du Real n’est pas le bienvenu
18:45
TV : PSG - Bayern Munich, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Tanner Tessmann se fait incendier à Lyon

Il va reprendre, deux matchs bons et ca sera oublié

PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Personne oblige à squatter les réseaux parisiens

PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

On ne part pas du tout gagnant dans ces conditions c'est certain et ce serait déjà beau de leur tenir tête.

PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

On préserve Neves c'est bien par contre je vais prier très fort pour Dembouz....

OL : Plus fort que Greenwood et Panichelli, ce Lyonnais épate

Greenwood c est 49 matchs. 30 buts et 9 passes dec

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading