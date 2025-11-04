OM : De Zerbi s'énerve, les supporters aussi

L'OM ne sera clairement pas dans sa meilleure configuration ce mercredi contre l'Atalanta Bergame. La liste des blessés s'allonge, et il n'y a pas que Roberto De Zerbi qui s'agace.

« D'après vous, est-ce que je suis content de jouer un match de Ligue des champions avec 8-9 joueurs blessés, plus un joueur suspendu? Non, je ne le suis pas du tout ». Roberto De Zerbi n’a pas tourné autour du pot ce mardi, à la veille du match face à l’Atalanta Bergame. Alors que son équipe a cruellement besoin de points après des revers difficiles à digérer face au Real Madrid et au Sporting Portugal, l’entraineur italien voit bien que son effectif tire la langue.

Le staff médical pointé du doigt

Malgré le recrutement copieux, personne ne pourrait ignorer de tels signaux quand le nombre de blessés à l’infirmerie approche de la dizaine. Surtout que des joueurs peinent à revenir, à l’image de Hamed Junior Traoré et son éternelle blessure. Si Roberto De Zerbi n’est pas content, il n’est pas le seul. Les supporters se demandent comment le staff de l’OM, si nombreux à tous les niveaux, n’arrive pas à endiguer cette série de blessures.

« Il va peut être falloir se poser la question sur la raison de cette avalanche de blessés. Problème staff médical ? Problème préparation physique ? Ça devient inquiétant », « Super le staff médical, y’a une équipe entière à l’infirmerie », « à défaut de joueurs, ça serait bien de recruter un staff médical », A quoi ça sert d’avoir 12 kinés, 8 médecins et 5 nutritionnistes », ont balancé des supporters de l’OM agacés de constater que la liste de blessés ne cessait de s’allonger tout au long de la saison.

De quoi faire peur alors que le match face à l’Atalanta sera décisif, et cela dans une saison où le titre en Ligue 1 est officiellement encore jouable au mois de novembre, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. Et cela peut aussi inquiéter en vue de la Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu cet hiver, et privera l’OM de plusieurs joueurs.