L'OM dévoile son maillot domicile pour 2026-2027

Il était attendu, le voilà. L'Olympique de Marseille a officiellement présenté son maillot domicile pour la saison 2026-2027.

Ce jeudi, l'OM a dévoilé sur ses différents canaux de diffusion le maillot que les joueurs phocéens porteront la saison prochaine lors des matchs à domicile. Une tunique blanche designée par Puma, arborant le nouveau logo et le sponsor principal CMA CGM au centre. Cette tunique ouvre une nouvelle ère puisque une nouvelle couleur « Or Marseille » est présente sur le col et sur le bout des manches.

« Depuis 127 ans, notre tenue domicile est un maillot blanc frappé en bleu des lettres OM entrelacées. Un blanc qui traverse les générations. Les victoires, les peines, les soirs de volcan. À Marseille, une maison veille dessus depuis toujours, ou presque. On y prend soin des maillots. Mais surtout de ce qu’ils racontent », lit-on notamment sur le compte X du club phocéen. Les supporters devront toutefois attendre avant de le porter puisque la boutique officielle précise que le maillot domicile pour la saison prochaine sera en vente à partir du 3 juin.