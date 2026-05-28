ICONSPORT_363992_0048

L'OM dévoile son maillot domicile pour 2026-2027

OM28 mai , 17:12
parQuentin Mallet
6
Il était attendu, le voilà. L'Olympique de Marseille a officiellement présenté son maillot domicile pour la saison 2026-2027.
Ce jeudi, l'OM a dévoilé sur ses différents canaux de diffusion le maillot que les joueurs phocéens porteront la saison prochaine lors des matchs à domicile. Une tunique blanche designée par Puma, arborant le nouveau logo et le sponsor principal CMA CGM au centre. Cette tunique ouvre une nouvelle ère puisque une nouvelle couleur « Or Marseille » est présente sur le col et sur le bout des manches.
4346d94f-4647-4279-bf4b-f6ea0ec9b973
« Depuis 127 ans, notre tenue domicile est un maillot blanc frappé en bleu des lettres OM entrelacées. Un blanc qui traverse les générations. Les victoires, les peines, les soirs de volcan. À Marseille, une maison veille dessus depuis toujours, ou presque. On y prend soin des maillots. Mais surtout de ce qu’ils racontent », lit-on notamment sur le compte X du club phocéen. Les supporters devront toutefois attendre avant de le porter puisque la boutique officielle précise que le maillot domicile pour la saison prochaine sera en vente à partir du 3 juin.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365493_0022
OM

OM : Lorenzi arrive et met Greenwood en vente !

ICONSPORT_366589_0280
OM

Officiel : Grégory Lorenzi directeur sportif de l’OM

ICONSPORT_312883_0365
OM

OM : Greenwood à Tottenham, la double confirmation

ICONSPORT_367063_0001
PSG

PSG : Eli Junior Kroupi, Luis Enrique attend un appel

Fil Info

28 mai , 19:30
OM : Lorenzi arrive et met Greenwood en vente !
28 mai , 19:10
Officiel : Grégory Lorenzi directeur sportif de l’OM
28 mai , 19:00
OM : Greenwood à Tottenham, la double confirmation
28 mai , 18:30
PSG : Eli Junior Kroupi, Luis Enrique attend un appel
28 mai , 18:17
Adrien Thomasson quitte Lens pour Rennes (officiel)
28 mai , 18:15
Lorenzi arrive à l'OM, le mercato va débuter
28 mai , 18:11
DNCG : Un premier club passe et connait son verdict
28 mai , 18:00
0-0 à Nice, l’ASSE sera en Ligue 1
28 mai , 17:30
Endrick rembourse 100.000 euros, l'OL y croit

Derniers commentaires

Audience reportée, la DNCG menace l'OM !

Lyon a pas encore empocher 40 M de la C1 puisque ils sont pas encore en C1

OM : Greenwood à Tottenham, la double confirmation

Au contraire greewood il veux rester il a même dit lui même, maintenant tout dépend des mc court se qu'il veut en faire

OM : Greenwood à Tottenham, la double confirmation

Tout dépend si y est une offre qui tombe

Lorenzi arrive à l'OM, le mercato va débuter

tiens le trou du cul de lionceaux et encore la

L'OM dévoile son maillot domicile pour 2026-2027

Mais cest justement ca le gros problème et qui en fait un maillot dégueulasse, ces couleurs de Toulon .. De toute manière chaque année cest pareil je vomi les maillot qui ne sont pas bleu et blanc , mais le problème la cest que cest le maillot principal

CalendrierRésultats

Loading