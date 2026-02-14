L2 : Gros coup de l'ASSE à Guingamp

23e journée de Ligue 2

Stade de Roudourou

Guingamp-ASSE 1-2

Buts : D.Gomis (61e) pour Guingamp ; Davitashvili (10e sp, 15e) pour l’ASSE

L'AS Saint-Etienne remonte à la troisième place du classement avec 40 points, le même nombre de points que le deuxième Reims et une unité seulement derrière le leader Troyes. L'ESTAC va à Bastia lundi soir. Guingamp est 10e (33 points).