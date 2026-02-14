ICONSPORT_339118_0040

L2 : Gros coup de l'ASSE à Guingamp

Ligue 214 févr. , 21:56
parMehdi Lunay
0
23e journée de Ligue 2
Stade de Roudourou
Guingamp-ASSE 1-2
Buts : D.Gomis (61e) pour Guingamp ; Davitashvili (10e sp, 15e) pour l’ASSE
L'AS Saint-Etienne remonte à la troisième place du classement avec 40 points, le même nombre de points que le deuxième Reims et une unité seulement derrière le leader Troyes. L'ESTAC va à Bastia lundi soir. Guingamp est 10e (33 points).

Ligue 2

14 février 2026 à 20:00
Guingamp
Gomis60'
1
2
Match terminé
Saint-Étienne
Davitashvili10'Davitashvili14'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
85
ENTRE
D. N´Guessan
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
L. Stassin
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
85
ENTRE
T. Ahile
GuingampGuingamp
SORT
K. Sidibé
GuingampGuingamp
Remplacement
78
ENTRE
J. Duffus
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
I. Cardona
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
75
ENTRE
S. Kielt
GuingampGuingamp
SORT
Y. Demoncy
GuingampGuingamp
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Loading