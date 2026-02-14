L'OL vise Geny Catamo au mercato !

On le savait c'est pour ca qu'on vous le laissez volontié. Pour lui bouger son cul a celui là je vous souhaites bon courage...
Par contre le abdelli cest une grosse merde le mec rentre en trottinant, et na apporté aucune touche technique ...il sert a rien
Depuis longtemps ke c kom sà kom on dit la roue tourne tôt ou tard Nasser franchira la ligne rouge vous en faites pas car depuis 1 moment ke sà dure
C'est la meilleure équipe de L1 , si paris ne gagne pas le championnat c'est une année noir peut-être sans titre,
Franchement très bon coup
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🚨 #SportingCP Geny Catamo – summer move possible! 📌 Lyon, Napoli, Russian & Arab clubs showed interest; now Sporting and player open to summer transfer. 🔥 Contract extended until 2029, salary doubled, release clause €60M. 👀 Expected fee: €20–30M, final value depends on