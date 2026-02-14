L'OL vise Geny Catamo au mercato !

Troisième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais vit une saison extraordinaire et peut rêver de Ligue des champions. Une qualification en C1 redonnera de fortes ambitions aux Gones sur le mercato. C'est déjà le cas puisque l'OL convoite un ailier très coté en Europe.

Halloween n'est pas en février mais l' Olympique Lyonnais incarne le mort-vivant surpuissant en ce moment. Lyon est l'équipe en forme en Ligue 1 avec 6 succès de rang (12 toutes compétitions confondues). Une série qui a placé les Gones sur le podium alors que la Ligue 2 était tout proche l'été dernier. L'OL avait d'énormes soucis financiers, obligeant les dirigeants à céder les trois joueurs offensifs majeurs du club (Lacazette, Cherki, Mikautadze). Surtout, les Rhodaniens ont privilégié les pistes peu onéreuses pour se renforcer au mercato.

L'OL cible une pépite à 60 ME

De quoi rééquilibrer un peu les finances en attendant un avenir meilleur. Un futur rêvé qui pourrait devenir réalité dès l'été prochain avec une qualification en Ligue des champions. L'énorme chèque de participation offert par l'UEFA permettrait de viser des joueurs plus cotés. Conscients d'avoir de vraies chances d'être en C1, les dirigeants lyonnais ont déjà changé leur fusil d'épaule. En effet, selon le journaliste Ekrem Konur, ils s'intéressent à l'ailier du Sporting CP Geny Catamo.

Le Mozambicain de 25 ans est une pépite reconnue au Portugal depuis plusieurs années. L'OL réussirait un coup énorme en Europe en l'attirant. Mais, ce sera tout sauf simple. Naples est aussi sur les rangs tout comme des clubs russes et saoudiens. De plus, Catamo possède une clause libératoire dont le montant est de 60 millions d'euros. Selon le média Areanapoli, la somme réaliste d'une vente est plutôt située entre 20 et 30 millions d'euros pour un joueur sous contrat jusqu'en 2028. Un tel investissement serait malgré tout inédit côté lyonnais depuis la mise à l'écart de John Textor.