PSG : Dembélé puni à Monaco, la menace plane

Battu à Rennes vendredi, le Paris Saint-Germain est clairement passé au travers. Ousmane Dembélé l'a bien compris, attaquant ses coéquipiers en interview d'après-match. Une sortie peu appréciée par Luis Enrique. De quoi priver le Ballon d'Or de Ligue des champions ?

On pensait le Paris Saint-Germain sur un nuage après sa démonstration 5-0 contre Marseille dimanche dernier. Néanmoins, la confiance des Parisiens a disparu en quelques jours. Le PSG a été battu 3-1 par Rennes vendredi soir. Les Bretons étaient pourtant en crise au coup d'envoi. Paris était grandement frustré au coup de sifflet final après avoir nettement dominé les débats. Le Stade Rennais a eu beaucoup de réussite mais Ousmane Dembélé n'a pas cherché d'excuses. Le Ballon d'Or a critiqué l'individualisme de ses partenaires dans l'interview d'après-match.

Dembélé privé de Monaco-PSG mardi ?

Des mots forts et le début d'une polémique au PSG. Désiré Doué était-il ciblé ? Comment le jeune prodige va réagir ? Les journalistes s'en sont donnés à coeur joie après la rencontre. Un épisode peu apprécié par Luis Enrique. L'entraîneur espagnol n'a pas voulu commenter cette déclaration de Dembélé, ajoutant que ce genre de sortie médiatique n'avait « aucune valeur » à ses yeux. Il a répété aux médias qu'il était le seul à pouvoir recadrer les joueurs publiquement.

Selon L'Equipe, il a martelé ce message à Dembélé dans le debrief du match de Rennes samedi matin. Sa priorité est de maintenir « l’unité du groupe », ce que le Ballon d'Or 2025 n'a pas fait. Le quotidien sportif français se pose la question d'une éventuelle sanction de Dembélé pour le prochain Monaco-PSG en Ligue des champions. Le journal rappelle que Luis Enrique avait écarté son joueur avant Arsenal-PSG la saison passée après une explication houleuse dans le vestiaire à l'issue d'un PSG-Rennes déjà. Une gêne musculaire subie par Dembélé vendredi pourrait forcer Luis Enrique à se passer de lui quoi qu'il arrive.