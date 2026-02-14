OM : Coup de chaud au Vélodrome, les CRS protègent Longoria et McCourt

L’OM a concédé le match nul contre Strasbourg samedi après-midi (2-2). Une issue qui a provoqué la colère des supporters olympiens, dont certains ont tenté de forcer l’entrée aux salons présidentiels.

La tension est à son maximum à l’Olympique de Marseille. Ce samedi après-midi, le match face à Strasbourg s’est déroulé dans un contexte de crise comme on ne l’avait plus connu au Vélodrome depuis plusieurs années. Virages vides des deux côtés durant le premier quart d’heure, banderoles contre les joueurs et contre la direction … Le ton était donné en tribunes. Sur le terrain, les coéquipiers de Mason Greenwood avaient plutôt bien réagi en menant 2-0 après moins de 50 minutes.

Grosse tension après OM-Strasbourg

Mais l’OM a tout gâché dans le temps additionnel en concédant finalement l’égalisation à des Strasbourgeois pourtant inoffensifs en seconde période. L’issue de ce match a provoqué la colère des supporters de l’Olympique de Marseille et les esprits se sont échauffés selon les informations de RMC. La radio rapporte qu’un fumigène a notamment été jeté sur la pelouse au coup de sifflet final. Ce n’est pas le plus grave puisqu’en parallèle, au niveau du parvis du stade, des supporters « plutôt excités » ont tenté d’entrer au niveau des salons présidentiels.

L’intervention des stadiers a été nécessaire afin de contenir la colère des supporters et les CRS ont été mobilisés pour protéger les entrées et ceux qui se trouvaient à l’intérieur, dont Pablo Longoria, Frank McCourt ou encore Medhi Benatia, tous les trois présents au Vélodrome ce samedi après-midi pour assister à ce bouillant OM-Strasbourg.

Ce genre de scène n’est pas sans rappeler les sombres heures du club olympien et un tel niveau de tension avec les supporters n’avait pas encore été atteint sous la mandature de Pablo Longoria en tant que président. Le futur entraîneur, probablement Habib Beye, est désormais certain qu’il arrivera dans un contexte ultra-tendu et dans lequel des résultats seront obligatoires très vite. Car au-delà de la situation comptable, très inquiétante, c’est l’ambiance au Vélodrome et la relation avec les supporters qui est sérieusement en train de s’effriter à Marseille.