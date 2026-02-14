OM : Coup de chaud au Vélodrome, les CRS protègent Longoria et McCourt

Limax, le 6-1 est grâce (ou à cause) de Deniz Aytekin. 1er but de Suarez HJ. 3 penalties litigieux donnés au Barça. 3 penalties non sifflés pour le PSG (main de Mascherano 11ème + main de Piqué 78ème + faute de Mascherano sur Di Maria 85ème). 3 cartons rouges non donnés (Piqué 2 fois sur Cavani, Neymar pour son agression par derrière sur Marquinhos sans ballon et Mascherano pour sa faute sur Di Maria). Pas de cartons pour les grosses fautes et les simulations des barcelonais. Même si les joueurs du PSG étaient mauvais ce jour-là et avaient fait un mauvais match, jamais il n'y a 6-1 et jamais il n'y a élimination avec un arbitrage normal. Le vol du siècle surnommé "Arbitrada" par Guy Roux. Et l'entraîneur suédois Lars Lagerbäck avait dit : "I feel sad and sorry for the world of football" (Je me sens triste et désolé pour le monde du football). L'arbitre Deniz Aytekin a été détruit par la presse allemande (son pays) et le journal Tagsanzeiger a fait de Aytekin "le vrai héros de Barcelone, le héros solitaire du Camp Nou, l’homme sans qui le miracle de Barcelone n’aurait pas été possible". Il n'y a qu'en France et surtout chez les haters qu'on met plus en avant le mauvais match des parisiens plutôt que la "performance" de Deniz Aytekin.
J’aurais mis longoria benatia cassez vous mais pas celui qui les fait vivre depuis tant d’année sans rien récolté de bon de ce club. Ni argent ni trophée
C'est toujours 100 M il a marqué aujourd'hui
Après les supporters ils ont raison , toute l année ils viennent en nombre pour remplir le stade et y a toujours pas de résultats , un moment donné ils commencent en avoir ral bol , les supporters ont raison ne pas être content
Mdr toi t’es mega drole après m’avoir dit Greenwood cest 100M maintenant tu compares Marseille à Naples je sais pas ce que tu prend mais j’en veux un peu
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
Coup de chaud devant les salons présidentiels, supporters énervés : des tensions au Vélodrome après OM-Strasbourg. rmcsport.bfmtv.com/football/clubs…