L1 : Le LOSC fait toujours du surplace

22e journée de Ligue 1

Stade Pierre-Mauroy

Buts : Perrin (71e) pour le LOSC ; Labeau Lascary (58e) pour Brest

Sans victoire en 2026 avec un point pris seulement, Lille devait obligatoirement battre Brest ce samedi. Les Dogues s'en donnaient les moyens avec une belle entame de match. Ils dominaient les débats et se créaient plusieurs occasions franches. Néanmoins, le but ne venait pas avec une belle parade de Coudert (10e). Puis, les défenseurs brestois s'y mettaient à trois pour contrer les tirs lillois (17e). A force de gâcher, le LOSC se faisait punir en début de deuxième période.

Prêté par Lens, Labeau Lascary trompait Ozer d'une belle frappe enroulée pour placer Brest aux commandes. Lille réagissait et trouvait la faille via Gaëtan Perrin. Arrivé de Russie, il concluait une superbe action avec un grand pont de Correia et une feinte subtile d'Haraldsson. Malheureusement pour Lille, c'était tout pour ce soir. Un match nul qui remet les hommes de Bruno Génésio à la 5e place de Ligue 1 mais qui les repousse à 8 points du podium (11 si l'OL gagne dimanche). Brest est 12e (27 points).