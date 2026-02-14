ICONSPORT_339132_0089

L1 : Le LOSC fait toujours du surplace

Ligue 114 févr. , 20:52
parMehdi Lunay
22e journée de Ligue 1
Stade Pierre-Mauroy
LOSC-Brest 1-1
Buts : Perrin (71e) pour le LOSC ; Labeau Lascary (58e) pour Brest
Sans victoire en 2026 avec un point pris seulement, Lille devait obligatoirement battre Brest ce samedi. Les Dogues s'en donnaient les moyens avec une belle entame de match. Ils dominaient les débats et se créaient plusieurs occasions franches. Néanmoins, le but ne venait pas avec une belle parade de Coudert (10e). Puis, les défenseurs brestois s'y mettaient à trois pour contrer les tirs lillois (17e). A force de gâcher, le LOSC se faisait punir en début de deuxième période.
Prêté par Lens, Labeau Lascary trompait Ozer d'une belle frappe enroulée pour placer Brest aux commandes. Lille réagissait et trouvait la faille via Gaëtan Perrin. Arrivé de Russie, il concluait une superbe action avec un grand pont de Correia et une feinte subtile d'Haraldsson. Malheureusement pour Lille, c'était tout pour ce soir. Un match nul qui remet les hommes de Bruno Génésio à la 5e place de Ligue 1 mais qui les repousse à 8 points du podium (11 si l'OL gagne dimanche). Brest est 12e (27 points).

Ligue 1

14 février 2026 à 19:00
LOSC Lille
Perrin71'
1
1
Match terminé
Brest
Labeau Lascary58'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
85
ENTRE
T. Santos Carvalho
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
A. Bouaddi
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
77
ENTRE
L. Tousart
BrestBrest
SORT
E. Dina Ebimbe
BrestBrest
Remplacement
74
ENTRE
O. Giroud
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
H. Haraldsson
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
74
ENTRE
M. Sivertsen Broholm
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
F. Sanches Correia
LOSC LilleLOSC Lille
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading