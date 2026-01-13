Bakola va aussi quitter l'OM

L’OM ne manque pas de travail cet hiver sur le marché des transferts. Darryl Bakola est notamment annoncé partant dans les prochains jours.

L’Olympique de Marseille traverse un mois de janvier très chargé, qui sera déterminant pour la suite de la saison des hommes de Roberto De Zerbi. Cette nouvelle année 2026 n’a pas débuté sous les meilleurs auspices, mais les Phocéens comptent bien rectifier le tir. En interne, la cellule de recrutement est à pied d’œuvre pour renforcer l’effectif.

Cependant, des départs sont également à prévoir à l' OM , concernant notamment certains jeunes joueurs du club. Si le transfert de Robinho Vaz à l’AS Roma ne fait plus guère de doute, celui de Darryl Bakola apparaît également probable cet hiver.

Bakola et l'OM, rien ne va plus

Selon L’Équipe, Bakola et l’OM sont même arrivés à un point de non-retour. Le jeune Marseillais a refusé une récente prolongation de contrat proposée par les Phocéens, qui lui offrait un projet à moyen terme. Mais le clan Bakola n’a même pas répondu à cette proposition, poussant Medhi Benatia et la direction de l’OM à mettre directement le milieu offensif sur le marché.

Le natif de Clichy est donc invité à trouver un nouveau club lors de ce mercato hivernal. Bakola recherche un projet où il pourra bénéficier du temps de jeu souhaité afin de poursuivre sa progression au plus haut niveau.

Pour se séparer de Bakola, l’Olympique de Marseille espère recevoir près de 15 millions d’euros. Ce serait une belle vente pour un joueur qui a encore très peu montré avec les pensionnaires du Stade Vélodrome.

Parmi les clubs intéressés par le jeune Phocéen figurent Chelsea, Arsenal, Newcastle, Manchester City, Manchester United, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Avec la vente de Vaz, l’OM pourrait ainsi générer un petit pactole, qui serait ensuite réinvesti pour recruter un nouveau joueur offensif dans les prochaines semaines.