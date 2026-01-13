ICONSPORT_266745_0201
Darryl Bakola

Bakola va aussi quitter l'OM

OM13 janv. , 19:00
parHadrien Rivayrand
1
L’OM ne manque pas de travail cet hiver sur le marché des transferts. Darryl Bakola est notamment annoncé partant dans les prochains jours.
L’Olympique de Marseille traverse un mois de janvier très chargé, qui sera déterminant pour la suite de la saison des hommes de Roberto De Zerbi. Cette nouvelle année 2026 n’a pas débuté sous les meilleurs auspices, mais les Phocéens comptent bien rectifier le tir. En interne, la cellule de recrutement est à pied d’œuvre pour renforcer l’effectif.
Cependant, des départs sont également à prévoir à l'OM, concernant notamment certains jeunes joueurs du club. Si le transfert de Robinho Vaz à l’AS Roma ne fait plus guère de doute, celui de Darryl Bakola apparaît également probable cet hiver.

Bakola et l'OM, rien ne va plus 

Selon L’Équipe, Bakola et l’OM sont même arrivés à un point de non-retour. Le jeune Marseillais a refusé une récente prolongation de contrat proposée par les Phocéens, qui lui offrait un projet à moyen terme. Mais le clan Bakola n’a même pas répondu à cette proposition, poussant Medhi Benatia et la direction de l’OM à mettre directement le milieu offensif sur le marché.
Le natif de Clichy est donc invité à trouver un nouveau club lors de ce mercato hivernal. Bakola recherche un projet où il pourra bénéficier du temps de jeu souhaité afin de poursuivre sa progression au plus haut niveau.

Pour se séparer de Bakola, l’Olympique de Marseille espère recevoir près de 15 millions d’euros. Ce serait une belle vente pour un joueur qui a encore très peu montré avec les pensionnaires du Stade Vélodrome.
Parmi les clubs intéressés par le jeune Phocéen figurent Chelsea, Arsenal, Newcastle, Manchester City, Manchester United, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Avec la vente de Vaz, l’OM pourrait ainsi générer un petit pactole, qui serait ensuite réinvesti pour recruter un nouveau joueur offensif dans les prochaines semaines.
1
Derniers commentaires

Bakola va aussi quitter l'OM

Encore un joueur de région parisienne. Il est arrivé à 15 ans a l'OM, il n'a pas d'attache donc l'argent prime et comme Vaz il va partir. L'OM va toucher une belle somme en échange

Bayeux - OM : les compos (21h sur beIN Sports 1)

RDZ attend les conseils de l'entraîneur de Bayeux...

Bayeux - OM : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Rennes préparez votre billet pour le Vél.

Le PSG laisse un boulevard à l'OL pour Noham Kamara

Luis Enrique fait confiance aux jeunes et pour le moment il a pensé qu'il ne pouvait entrer dans la rotation. Je fais confiance à LE pour le coup

Le PSG laisse partie Eddy Doué

Peut pas gagner tout chaque ann2e... 8 sur les 11 dernières, plus de 70 victoires sur cette période x'est pas non plus un drame juste relou pou rla dynamique.... après l'OM n'a pas gagné d'avance surtout

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

