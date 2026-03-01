France ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli Kroupi

L’équipe de France ne manquera pas d’options offensives dans les prochains mois. Les Bleus pourraient d'ailleurs convoquer Eli Junior Kroupi, auteur de performances remarquables sous les couleurs de Bournemouth.

Dans quelques mois, l’ équipe de France sera en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps visent un troisième sacre dans la compétition. Pour y parvenir, le sélectionneur dispose de nombreuses options, notamment en attaque. Dans un futur proche, Deschamps envisagerait de tester un nouveau joueur : Eli Junior Kroupi. L’ancien du FC Lorient brille actuellement à Bournemouth et a toutes les raisons de croire en une sélection avec les Bleus, même si la Côte d’Ivoire continue également de suivre sa progression de près.

L'équipe de France a l'avantage

Lors d'une interview accordée à Sport News Africa, le père du joueur, Eli Kroupi, a notamment donné son avis sur le sujet. Et pour lui, son fils est Français et doit naturellement représenter son pays de naissance : « C’est délicat. Moi j’ai joué pour mon pays, la Côte d’Ivoire, avec les Éléphants. Mais c’était à une autre époque. C’est mon histoire. Pour lui, c’est différent. Même son choix de quitter Lorient pour aller en Angleterre, c’est lui qui l’a fait, pas moi. C’est son histoire, c’est sa décision.

Junior est Français. Il ne connaît pas la Côte d’Ivoire. Ce sont donc des décisions très difficiles. Je ne peux pas l’inciter à choisir la Côte d’Ivoire, le harceler pour ça et après si ça se passe mal, il va me le reprocher... Je veux garder cette place de père. Et ça, les gens doivent le comprendre. C’est mon seul garçon, je lui ai donné une éducation. Que ses choix soient positifs ou négatifs, je l’accompagne ».

E. Kroupi France • Âge 19 • Attaquant Premier League 2025/2026 Matchs 23 Buts 8 Passes décisives 0 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 FA Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Didier Deschamps semble donc disposer d’un champ libre pour s’attacher les services du jeune Kroupi. En ce mois de mars, les Bleus disputeront un match amical de prestige contre le Brésil, une occasion idéale pour lancer le prodige de 19 ans et lui offrir sa première expérience avec l’équipe de France. Réponse très prochainement pour des Bleus qui vont devoir rapidement rassurer sur leur niveau de jeu.