ICONSPORT_309870_0164
Eli Junior Kroupi

France ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli Kroupi

Equipe de France01 mars , 20:00
parHadrien Rivayrand
0
L’équipe de France ne manquera pas d’options offensives dans les prochains mois. Les Bleus pourraient d'ailleurs convoquer Eli Junior Kroupi, auteur de performances remarquables sous les couleurs de Bournemouth.
Dans quelques mois, l’équipe de France sera en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps visent un troisième sacre dans la compétition. Pour y parvenir, le sélectionneur dispose de nombreuses options, notamment en attaque. Dans un futur proche, Deschamps envisagerait de tester un nouveau joueur : Eli Junior Kroupi. L’ancien du FC Lorient brille actuellement à Bournemouth et a toutes les raisons de croire en une sélection avec les Bleus, même si la Côte d’Ivoire continue également de suivre sa progression de près.

L'équipe de France a l'avantage

Lors d'une interview accordée à Sport News Africa, le père du joueur, Eli Kroupi, a notamment donné son avis sur le sujet. Et pour lui, son fils est Français et doit naturellement représenter son pays de naissance : « C’est délicat. Moi j’ai joué pour mon pays, la Côte d’Ivoire, avec les Éléphants. Mais c’était à une autre époque. C’est mon histoire. Pour lui, c’est différent. Même son choix de quitter Lorient pour aller en Angleterre, c’est lui qui l’a fait, pas moi. C’est son histoire, c’est sa décision.
Junior est Français. Il ne connaît pas la Côte d’Ivoire. Ce sont donc des décisions très difficiles. Je ne peux pas l’inciter à choisir la Côte d’Ivoire, le harceler pour ça et après si ça se passe mal, il va me le reprocher... Je veux garder cette place de père. Et ça, les gens doivent le comprendre. C’est mon seul garçon, je lui ai donné une éducation. Que ses choix soient positifs ou négatifs, je l’accompagne ».
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 19 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs23
Buts8
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Didier Deschamps semble donc disposer d’un champ libre pour s’attacher les services du jeune Kroupi. En ce mois de mars, les Bleus disputeront un match amical de prestige contre le Brésil, une occasion idéale pour lancer le prodige de 19 ans et lui offrir sa première expérience avec l’équipe de France. Réponse très prochainement pour des Bleus qui vont devoir rapidement rassurer sur leur niveau de jeu.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360733_0069
Ligue 1

Eric Roy sans pitié avec les arbitres

ICONSPORT_241215_0140
Foot Mondial

Depuis son parking à Dubaï, Vercoutre donne de ses nouvelles

ICONSPORT_360609_0011
Premier League

Le PSG l'a ridiculisé, sa revanche est splendide

Fil Info

01 mars , 21:20
Eric Roy sans pitié avec les arbitres
01 mars , 21:00
Depuis son parking à Dubaï, Vercoutre donne de ses nouvelles
01 mars , 20:30
Le PSG l'a ridiculisé, sa revanche est splendide
01 mars , 19:50
OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)
01 mars , 19:40
L'OL menacé avant de jouer l'OM
01 mars , 19:28
PL : Arsenal s'offre Chelsea, merci les corners
01 mars , 19:20
OM-OL : Yaremchuk annoncé titulaire
01 mars , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

Derniers commentaires

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

A part critiquer tu sais faire quoi d'autres ?

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Rouge ? Jaune a la rigueur mais a part l'excès d'engagement la faute est involontaire et le joueur est pas sorti sur civière.

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Il est vrai que notre effectif est au complet ... Il est tellement au complet qu'on a personne pour remplacer Mata qui tire la langue.

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Rouge oublié pour l'OM

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading