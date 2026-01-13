ICONSPORT_281111_0100

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

A la recherche d’un ailier droit pour concurrencer Mason Greenwood, l’OM a jeté son dévolu sur Anis Hadj Moussa. L’international algérien de Feyenoord est d’accord pour rejoindre Marseille cet hiver.
Roberto De Zerbi peut se réjouir, les retours de blessure d’Amine Gouiri et d’Hamed Junior Traoré lui offre de nouvelles solutions dans le secteur offensif. Ces deux joueurs vont permettre de concurrencer Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang et ainsi offrir plus de choix à l’entraîneur de l’OM. Le technicien italien est en revanche beaucoup plus limité au poste d’ailier droit, avec le seul Mason Greenwood. Timothy Weah peut jouer dans cette position, mais l’ailier américain excelle au poste de latéral droit, où il offre plus de garanties que Benjamin Pavard et Amir Murillo.

Discussions entre l'OM et Anis Hadj Moussa

L’un des objectifs du club phocéen est donc de recruter un attaquant capable de jouer dans le couloir droit, et si possible dès cet hiver. Le nom de l’international algérien Anis Hadj Moussa est évoqué avec insistance ces dernières semaines. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives avec Feyenoord depuis le début de la saison, le joueur de 23 ans qui a disputé la Coupe d’Afrique des Nations avec les Fennecs, est une piste très sérieuse du board olympien selon le journaliste Sacha Tavolieri.
A en croire notre confrère, celui dont le contrat court jusqu’en 2030 avec le club néerlandais est d’ailleurs très chaud pour rejoindre l’OM. « L’Olympique de Marseille a bien eu des discussions avec Anis Hadj Moussa avant le mercato d’hiver. L’intérêt Olympien est réel et confirmé » explique le journaliste de Sky Sports sur X avant de poursuivre. « Hadj Moussa a ouvert la porte. Reste à voir si l’OM concrétisera le tout par une offre à Feyenoord rapidement » a conclu le spécialiste du mercato.

La question est maintenant de savoir quelle somme les dirigeants néerlandais réclameront pour leur ailier droit, titulaire indiscutable depuis le début de la saison et qui sort d’une superbe saison à 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Hadj Moussa est valorisé à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, ce qui signifie que l’OM pourrait immédiatement réinvestir l’argent récolté grâce à la vente de Robinio Vaz à l’AS Roma. Un recrutement stratégique pour les Phocéens, qui imaginent sans doute l’Algérien capable de prendre la succession de Mason Greenwood à moyen terme en cas de départ de la star anglaise.
