OM-OL : Yaremchuk annoncé titulaire





Bien embarrassé concernant ses joueurs offensifs, Paulo Fonseca a décidé de donner sa chance à sa dernière recrue hivernale. Roman Yaremchuk sera dans le 11 de départ pour le match phare à l’OM, annonce L’Equipe à quelques instants de la rencontre. L’attaquant ukrainien fera la paire avec Endrick, avec un milieu de terrain et une défense classique pour le reste.

Composition de l’OL pour le match face à l’OM selon L’Equipe :

Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Nartey - Tolisso (cap.) - Endrick, Iaremtchouk.