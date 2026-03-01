PL : Arsenal s'offre Chelsea, merci les corners

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|64
|29
|19
|7
|3
|58
|22
|36
|59
|28
|18
|5
|5
|57
|25
|32
|51
|28
|14
|9
|5
|50
|38
|12
|51
|28
|15
|6
|7
|38
|30
|8
|48
|28
|14
|6
|8
|47
|37
|10
La saison est terminée pour L OM, L OM aurait dû laisser de zerbi finir la saison
A part critiquer tu sais faire quoi d'autres ?
Rouge ? Jaune a la rigueur mais a part l'excès d'engagement la faute est involontaire et le joueur est pas sorti sur civière.
Il est vrai que notre effectif est au complet ... Il est tellement au complet qu'on a personne pour remplacer Mata qui tire la langue.
Rouge oublié pour l'OM
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
