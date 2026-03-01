PL : Arsenal s'offre Chelsea, merci les corners

28e journée de Premier League

Emirates Stadium

Arsenal bat Chelsea : 2 buts à 1

Buts pour Arsenal : Saliba (21e) et Timber (66e)

But pour Chelsea : Hincapié (45e+2 csc)

Carton rouge pour Chelsea : Pedro Neto (70e)

Ce dimanche en Premier League, Arsenal a fait un joli coup dans sa quête du titre en venant à bout de Chelsea. Tous les buts de la rencontre auront été issus de coups de pied arrêtés.