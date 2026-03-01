ICONSPORT_360728_0052

PL : Arsenal s'offre Chelsea, merci les corners

Premier League01 mars , 19:28
parHadrien Rivayrand
1
28e journée de Premier League 
Emirates Stadium 
Arsenal bat Chelsea : 2 buts à 1 
Buts pour Arsenal : Saliba (21e) et Timber (66e)
But pour Chelsea : Hincapié (45e+2 csc)
Carton rouge pour Chelsea : Pedro Neto (70e)
Ce dimanche en Premier League, Arsenal a fait un joli coup dans sa quête du titre en venant à bout de Chelsea. Tous les buts de la rencontre auront été issus de coups de pied arrêtés. 

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
64291973582236
2
M. City
59281855572532
3
M. United
51281495503812
4
Aston Villa
5128156738308
5
Liverpool
48281468473710
Tout afficher
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_360733_0069
Ligue 1

Eric Roy sans pitié avec les arbitres

ICONSPORT_241215_0140
Foot Mondial

Depuis son parking à Dubaï, Vercoutre donne de ses nouvelles

ICONSPORT_360609_0011
Premier League

Le PSG l'a ridiculisé, sa revanche est splendide

ICONSPORT_309870_0164
Equipe de France

France ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli Kroupi

Fil Info

01 mars , 21:20
Eric Roy sans pitié avec les arbitres
01 mars , 21:00
Depuis son parking à Dubaï, Vercoutre donne de ses nouvelles
01 mars , 20:30
Le PSG l'a ridiculisé, sa revanche est splendide
01 mars , 20:00
France ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli Kroupi
01 mars , 19:50
OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)
01 mars , 19:40
L'OL menacé avant de jouer l'OM
01 mars , 19:20
OM-OL : Yaremchuk annoncé titulaire
01 mars , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

Derniers commentaires

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

La saison est terminée pour L OM, L OM aurait dû laisser de zerbi finir la saison

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

A part critiquer tu sais faire quoi d'autres ?

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Rouge ? Jaune a la rigueur mais a part l'excès d'engagement la faute est involontaire et le joueur est pas sorti sur civière.

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Il est vrai que notre effectif est au complet ... Il est tellement au complet qu'on a personne pour remplacer Mata qui tire la langue.

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Rouge oublié pour l'OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading