L’OM remplace Robinio Vaz par « un joueur très moyen »

Le départ de Robinio Vaz est acté à l’OM. Un accord a été trouvé entre le club phocéen et l’AS Roma. Le club phocéen va à présent promouvoir un nouveau jeune attaquant dans son groupe professionnel.

22 matchs et 4 buts avec l’Olympique de Marseille et puis s’en va, Robinio Vaz est sur le point de quitter le club phocéen. A seulement 18 ans, le natif de Mantes-la-Jolie va rejoindre l’AS Roma. Face au refus de son joueur de prolonger au salaire proposé, la direction olympienne a accepté de vendre l’ancien Sochalien pour 25 millions d’euros bonus compris. Une très belle vente pour l’OM, qui avait déboursé 200.000 euros pour acheter Robinio Vaz en 2024.

Ugo Lamare El Kadmiri promu avec les pros ?

Les dirigeants phocéens n’ont pas prévu de recruter un nouveau numéro neuf malgré ce départ puisque Roberto De Zerbi compte encore Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et même Neal Maupay à ce poste. Il est par ailleurs probable de voir un attaquant évoluant dans les équipes de jeunes de l’OM être promu avec les professionnels pour compenser numériquement le départ de Robinio Vaz. Cette semaine, l’attaquant suédois Ugo Lamare El Kadmiri (2 buts en Youth League), qui a rejoint Marseille en provenance du Maroc en 2019, s’est entraîné avec les professionnels.

« Ugo Lamare (2007), ça me semble très moyen. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de le voir, j'ai été déçu par ses performances. En comparaison, Antoine Valero (2008) me semble bien plus intéressant et promis à une belle carrière » a publié sur X le compte spécialisé. Il pourrait être amené à apparaître dans le groupe olympien lors de certains matchs de Ligue 1 selon les besoins de son entraîneur en attaque. Mais ce potentiel renfort n’emballe pas le compte spécialisé @EspoirsduFoot.a publié sur X le compte spécialisé.

Reste maintenant à voir si Ugo Lamare El Kadmiri, qui évolue avec les U19 de l’OM en National le reste du temps, parviendra à profiter du départ de Robinio Vaz à l’AS Roma pour se faire une place dans le groupe professionnel dirigé par Roberto De Zerbi dans les semaines à venir. L'autre grand gagnant de ce départ de Vaz pourrait être Neal Maupay, courtisé en Liga mais qui pourrait finalement prendre la décision de rester jusqu'à la fin de la saison.