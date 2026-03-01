L'OL menacé avant de jouer l'OM

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais se déplace du côté du Vélodrome pour faire face à l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Mais le club rhodanien devra faire attention aux cartons dans un contexte qui s’annonce tendu.

C’est un match synonyme de bascule vers le sprint final en Ligue 1 et les enjeux sont lourds. Ce dimanche soir, l’ Olympique Lyonnais se déplace à Marseille pour l’Olympico. Après 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’OL est tombé à Strasbourg le week-end dernier. Malgré cette défaite, le club rhodanien conserve cinq points d’avance sur son adversaire du soir.

De son côté l’OM sort d’une semaine de stage à Marbella pour tenter de se remettre la tête à l’endroit. Le club de la cité phocéenne traverse une période de crise sportive et interne. C’est dans ce contexte très tendu que les deux formations se retrouvent au Vélodrome à 20 h 45.

L’OL doit éviter le carton rouge

Un climat avec lequel devra jouer l’Olympique Lyonnais et faire attention. Car cette saison, le septuple champion de France fait partie avec Auxerre et Monaco des clubs ayant reçu le plus de cartons rouges en Ligue 1 (6 pour 47 cartons jaunes, 16e du classement Fair-Play). Des expulsions qui ont pu coûter des points aux hommes de Paulo Fonseca. Pour éviter de se rendre la tâche compliquée, les Lyonnais, déjà privés de Pavel Sulc, ne devront pas être réduits en infériorité numérique.

Autre situation à surveiller, celle de Clinton Mata. Le défenseur international angolais a déjà reçu quatre cartons jaunes depuis le début de la saison. Un cinquième et le joueur de 33 ans sera suspendu un match automatiquement. À noter que Moussa Niakhaté et Tyler Morton comptent trois cartons jaunes cette saison. Côté OM, Benjamin Pavard est également sous le coup d’une suspension en cas d’avertissement.