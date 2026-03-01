ICONSPORT_342826_0269

L'OL menacé avant de jouer l'OM

OL01 mars , 19:40
parNathan Hanini
0
Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais se déplace du côté du Vélodrome pour faire face à l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Mais le club rhodanien devra faire attention aux cartons dans un contexte qui s’annonce tendu.
C’est un match synonyme de bascule vers le sprint final en Ligue 1 et les enjeux sont lourds. Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais se déplace à Marseille pour l’Olympico. Après 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’OL est tombé à Strasbourg le week-end dernier. Malgré cette défaite, le club rhodanien conserve cinq points d’avance sur son adversaire du soir.
De son côté l’OM sort d’une semaine de stage à Marbella pour tenter de se remettre la tête à l’endroit. Le club de la cité phocéenne traverse une période de crise sportive et interne. C’est dans ce contexte très tendu que les deux formations se retrouvent au Vélodrome à 20 h 45.

L’OL doit éviter le carton rouge

Un climat avec lequel devra jouer l’Olympique Lyonnais et faire attention. Car cette saison, le septuple champion de France fait partie avec Auxerre et Monaco des clubs ayant reçu le plus de cartons rouges en Ligue 1 (6 pour 47 cartons jaunes, 16e du classement Fair-Play). Des expulsions qui ont pu coûter des points aux hommes de Paulo Fonseca. Pour éviter de se rendre la tâche compliquée, les Lyonnais, déjà privés de Pavel Sulc, ne devront pas être réduits en infériorité numérique.
Autre situation à surveiller, celle de Clinton Mata. Le défenseur international angolais a déjà reçu quatre cartons jaunes depuis le début de la saison. Un cinquième et le joueur de 33 ans sera suspendu un match automatiquement. À noter que Moussa Niakhaté et Tyler Morton comptent trois cartons jaunes cette saison. Côté OM, Benjamin Pavard est également sous le coup d’une suspension en cas d’avertissement.

Lire aussi

Ils vont faire pleurer l'OM, l'OL compte sur euxIls vont faire pleurer l'OM, l'OL compte sur eux
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360733_0069
Ligue 1

Eric Roy sans pitié avec les arbitres

ICONSPORT_241215_0140
Foot Mondial

Depuis son parking à Dubaï, Vercoutre donne de ses nouvelles

ICONSPORT_360609_0011
Premier League

Le PSG l'a ridiculisé, sa revanche est splendide

ICONSPORT_309870_0164
Equipe de France

France ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli Kroupi

Fil Info

01 mars , 21:20
Eric Roy sans pitié avec les arbitres
01 mars , 21:00
Depuis son parking à Dubaï, Vercoutre donne de ses nouvelles
01 mars , 20:30
Le PSG l'a ridiculisé, sa revanche est splendide
01 mars , 20:00
France ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli Kroupi
01 mars , 19:50
OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)
01 mars , 19:28
PL : Arsenal s'offre Chelsea, merci les corners
01 mars , 19:20
OM-OL : Yaremchuk annoncé titulaire
01 mars , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

Derniers commentaires

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

La saison est terminée pour L OM, L OM aurait dû laisser de zerbi finir la saison

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

A part critiquer tu sais faire quoi d'autres ?

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Rouge ? Jaune a la rigueur mais a part l'excès d'engagement la faute est involontaire et le joueur est pas sorti sur civière.

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Il est vrai que notre effectif est au complet ... Il est tellement au complet qu'on a personne pour remplacer Mata qui tire la langue.

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Rouge oublié pour l'OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading