ICONSPORT_360741_0120

L1 : Le LOSC revient sur l'OM, Brest enfonce Metz

Ligue 101 mars , 19:14
parHadrien Rivayrand
0
24e journée de Ligue 1 
FC Metz - Stade Brestois : 0-1
LOSC - FC Nantes : 1-0 
FC Lorient - AJ Auxerre : 2-2
Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC a eu toutes les peines du monde pour se débarrasser du FC Nantes. Mais les Dogues pourront remercier Nathan Ngoy, buteur en toute fin de partie. 
Voyage au bout de l'ennui à Lille ! Les hommes de Bruno Genesio soufflent décidément le chaud et le froid depuis quelques semaines. Les Dogues avaient pourtant une excellente opportunité de mettre la pression sur l’OM et la 4ᵉ place ce dimanche, face à un FC Nantes qui lutte pour sa survie dans l’élite du football français. Malgré une nette domination de la rencontre, Lille n’aura pendant longtemps pas réussi à faire la différence, se montrant maladroit devant le but d’Anthony Lopes et trop fatigué pour se montrer inspiré. Mais voilà, le LOSC a de la ressource et pourra remercier Nthan Ngoy, buteur dans le temps additionnel du match après un superbe exploit individuel. 
Grâce à ce succès étriqué mais si important, Lille met la pression sur l'OM en revenant provisoirement à hauteur des Phocéens avec 40 points. 
Dans les autres rencontres du jour, le Stade Brestois a réalisé un joli coup en s’imposant sur la pelouse de la lanterne rouge, Metz, à 10 contre 11. Ludovic Ajorque a encore une fois fait la différence en marquant le but décisif et en offrant les trois points aux Bretons. Enfin, match nul spectaculaire entre le FC Lorient et Auxerre, 2-2. Les Bourguignons réalisent un bon résultat face à l’une des équipes en forme de Ligue 1. Auxerre, 16e et barragiste, reprend d'ailleurs un point sur Nice, défait plus tôt par le Paris FC. L'AJA est à 6 unités des Aiglons. 

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
4024124837316
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360733_0069
Ligue 1

Eric Roy sans pitié avec les arbitres

ICONSPORT_241215_0140
Foot Mondial

Depuis son parking à Dubaï, Vercoutre donne de ses nouvelles

ICONSPORT_360609_0011
Premier League

Le PSG l'a ridiculisé, sa revanche est splendide

ICONSPORT_309870_0164
Equipe de France

France ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli Kroupi

Fil Info

01 mars , 21:20
Eric Roy sans pitié avec les arbitres
01 mars , 21:00
Depuis son parking à Dubaï, Vercoutre donne de ses nouvelles
01 mars , 20:30
Le PSG l'a ridiculisé, sa revanche est splendide
01 mars , 20:00
France ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli Kroupi
01 mars , 19:50
OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)
01 mars , 19:40
L'OL menacé avant de jouer l'OM
01 mars , 19:28
PL : Arsenal s'offre Chelsea, merci les corners
01 mars , 19:20
OM-OL : Yaremchuk annoncé titulaire
01 mars , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

Derniers commentaires

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

A part critiquer tu sais faire quoi d'autres ?

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Rouge ? Jaune a la rigueur mais a part l'excès d'engagement la faute est involontaire et le joueur est pas sorti sur civière.

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Il est vrai que notre effectif est au complet ... Il est tellement au complet qu'on a personne pour remplacer Mata qui tire la langue.

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Rouge oublié pour l'OM

OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading