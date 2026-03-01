L1 : Le LOSC revient sur l'OM, Brest enfonce Metz

24e journée de Ligue 1

FC Metz - Stade Brestois : 0-1

LOSC - FC Nantes : 1-0

FC Lorient - AJ Auxerre : 2-2

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC a eu toutes les peines du monde pour se débarrasser du FC Nantes. Mais les Dogues pourront remercier Nathan Ngoy, buteur en toute fin de partie.

Voyage au bout de l'ennui à Lille ! Les hommes de Bruno Genesio soufflent décidément le chaud et le froid depuis quelques semaines. Les Dogues avaient pourtant une excellente opportunité de mettre la pression sur l’OM et la 4ᵉ place ce dimanche, face à un FC Nantes qui lutte pour sa survie dans l’élite du football français. Malgré une nette domination de la rencontre, Lille n’aura pendant longtemps pas réussi à faire la différence, se montrant maladroit devant le but d’Anthony Lopes et trop fatigué pour se montrer inspiré. Mais voilà, le LOSC a de la ressource et pourra remercier Nthan Ngoy, buteur dans le temps additionnel du match après un superbe exploit individuel.

Grâce à ce succès étriqué mais si important, Lille met la pression sur l'OM en revenant provisoirement à hauteur des Phocéens avec 40 points.

Dans les autres rencontres du jour, le Stade Brestois a réalisé un joli coup en s’imposant sur la pelouse de la lanterne rouge, Metz, à 10 contre 11. Ludovic Ajorque a encore une fois fait la différence en marquant le but décisif et en offrant les trois points aux Bretons. Enfin, match nul spectaculaire entre le FC Lorient et Auxerre, 2-2. Les Bourguignons réalisent un bon résultat face à l’une des équipes en forme de Ligue 1. Auxerre, 16e et barragiste, reprend d'ailleurs un point sur Nice, défait plus tôt par le Paris FC. L'AJA est à 6 unités des Aiglons.