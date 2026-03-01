OM - OL : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

24e journée de Ligue 1 :

La compo de l’Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia, Timber - Greenwood, Aubameyang, Traoré.

La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Morton, Tessmann, Nartey - Tolisso – Endrick, Yaremchuk.