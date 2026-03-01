Mbappé, le Real fait trembler la France

on en prend même pas 2
Perso mon prono sera sans appel un 3-1 ou 4-1 pour l OM , on a pas d armes offensif et vu nos prestations précédant ....
Pierrot si tu vends toute l’équipe Endrick ne pourra pas jouer tout seul
Si Greenwood 25ans palmarès meilleur buteur de L1 en tirant les penalty vaut 100M je pense qu’Endrick en vaut 250M
Dijaya il est là et bien la lalala Le champion est la
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
💪🏼 Último entrenamiento Del Real Madrid antes de medirse al Getafe en #LALIGAEASPORTS. ❌ Militão, Bellingham, Mbappé y Ceballos no se ejercitan. 🦷 Camavinga tampoco lo hace por un dolor de muelas. 📹 @marcosdlarocha