Mbappé, le Real fait trembler la France

Kylian Mbappé01 mars , 19:00
parNathan Hanini
0
Revenu plus tôt que prévu d’une blessure au genou, Kylian Mbappé va finalement manquer plusieurs semaines de compétition. Son entraîneur, Alvaro Arbeloa ne sait pas quand l’ancien parisien va refouler les pelouses.
C’est un coup dur pour le Real Madrid à l’aube du sprint final de cette saison. Le club de la capitale espagnole a perdu son meilleur réalisateur de la saison, Kylian Mbappé. L’international français souffre d’une lésion du ligament latéral externe au genou gauche. Une blessure contractée au mois de décembre face au Celta Vigo.
Revenu plus tôt que prévu, l’ancien parisien n’a pas pu finir l'entraînement ce mardi. La presse espagnole évoque une absence d’un mois pour l’attaquant merengue. Le joueur ne veut pas subir d’opération pour ne pas être éloigné des terrains jusqu’en fin de saison et de mettre en danger une participation à la Coupe du monde.

Le Real rêve de Mbappé pour jouer City

En conférence de presse ce week-end, son entraîneur Alvaro Arbeloa n’est pas du même avis. La date du retour du Français n’est pas encore connue selon lui. « Kylian ? Nous savons très bien ce qui lui arrive. Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'il se remette de ses douleurs pour qu'il revienne à 100 %, avec confiance et la plus grande sécurité possible, lorsqu'il sera complètement rétabli et que ses douleurs auront disparu. Nous verrons au jour le jour. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas fixer de délai et le laisser évaluer ses sensations. En fonction de cela, nous prendrons une décision. Nous voulons qu'il revienne à 100 % et quand ce sera le cas, il rejouera, » a expliqué le technicien espagnol.
Le Real Madrid va devoir faire sans son meilleur buteur lors des prochaines semaines. Du côté de Valdebebas, le Real espère retrouver l’ancien parisien pour la double confrontation face à Manchester City mi-mars. La course contre-la-montre est lancée.

