ICONSPORT_266854_0018
Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne

L'ASSE mise sur un crack camerounais

ASSE01 mars , 18:30
parHadrien Rivayrand
0
L’AS Saint-Étienne se porte très bien en Ligue 2 et souhaite poursuivre sur sa lancée afin de retrouver l’élite à la fin de la saison. Les Verts cherchent également à préparer l’avenir et pourraient prochainement signer un jeune joueur prometteur.
L’AS Saint-Étienne a provisoirement pris les commandes de la Ligue 2, en attendant la rencontre de Troyes, grâce à son succès obtenu ce samedi à Pau. La mission montée en Ligue 1 apparaît plus crédible que jamais pour les Stéphanois. Philippe Montanier a profondément transformé le club depuis son arrivée et se montre particulièrement exigeant avec les joueurs à sa disposition, notamment les jeunes. Dans un avenir proche, l’AS Saint-Étienne pourrait d'ailleurs compter sur les services d’un joyau au fort potentiel.

Bondoma, nouveau crack de l'ASSE ? 

Selon les informations d’Afrika Foot, David Bondoma, jeune milieu de terrain de 16 ans, vient en effet de décrocher un essai à Saint-Étienne. Il s’agit d’un nouveau test pour le Camerounais, après un passage à Nice. Pour cette fois, il devra mettre tous les atouts de son côté afin de convaincre un club français de le recruter sur une période plus longue.
Comme le rappelle le média, David Bondoma s’était fait remarquer grâce à ses belles prestations lors du tournoi de l’UNIFFAC 2025 avec le Cameroun, où il avait terminé meilleur passeur alors qu’il n’avait que 15 ans.
L’AS Saint-Étienne, qui bénéficie désormais de nouveaux moyens financiers, a toujours privilégié la prudence, refusant de dépenser des millions pour surpayer des joueurs. En cas de montée en Ligue 1 à la fin de la saison, les Stéphanois devraient toutefois sortir le chéquier pour se renforcer et préparer la compétition au plus haut niveau.
Mais le club serait également avisé de préparer l’avenir en misant sur des coups peu coûteux et bien ciblés. David Bondoma pourrait ainsi se révéler comme un véritable talent dans les années à venir, à condition que tout soit réuni et que le projet soit parfaitement aligné entre toutes les parties.
0
Loading