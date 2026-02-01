ICONSPORT_285236_0054

OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà

OM01 févr. , 16:30
parNathan Hanini
0
Ce samedi, l’Olympique de Marseille a perdu des points du côté de Jean Bouin face au Paris FC. Devant au score avec deux buts d’avance à huit minutes de la fin du temps réglementaire, le club de la cité phocéenne a craqué. Certaines attitudes ont été peu appréciées.
Puni dans les dernières minutes de la rencontre, l’Olympique de Marseille repart de la capitale avec le seul point du match nul. Le club de la cité phocéenne menait de deux longueurs avant de craquer face au Paris FC. Quelques jours après l’élimination en Ligue des champions, c’est une nouvelle contre-performance pour la formation de Roberto de Zerbi. Certaines attitudes avaient déjà été fustigées par les supporters après la rencontre perdue face à Bruges ce mercredi. Rebelote ce week-end contre le Paris FC.

Nwaneri, une attitude légèrement critiquée

Cette fois-ci, c’est la nouvelle recrue hivernale Ethan Nwaneri qui subit ses premières critiques. Après des débuts impactants contre le RC Lens le week-end dernier, l’Anglais a été plus en difficulté ce samedi. « Beaucoup trop individualiste. Il voulait briller individuellement, » peut-on lire sur les réseaux sociaux. L’attitude du joueur prêté par Arsenal n’a pas forcément plu aux suiveurs pendant la rencontre : « Dans l'attitude, avec un côté très personnel, une absence évidente d'investissement. » « Pas terrible beaucoup d'actions où il ne lève pas la tête et ne fait pas la passe assez vite. J'ai trouvé son match moyen. » Certains ont poussé la comparaison avec son compatriote Mason Greenwood.
« On dirait tellement Greenwood à son arrivée, que ce soit pour le positif ou le négatif. » Ethan Nwaneri n'a disputé que sa deuxième rencontre avec l’Olympique de Marseille. Le joueur a disputé 67 minutes lors de cette opposition face au Paris FC. Le jeune Gunner a toutefois été impliqué sur le but de Pierre Emerick Aubameyang en délivrant l’avant-dernière passe à Mason Greenwood.
0
Derniers commentaires

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Rappel moi ta place en LDC toi ?? car bon tenant du titre hein..

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

que d'honneur, venant d'un footix décérébré, t'es même pire que les gregroi etc... sacrée performance

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Donc c est ca l'équipe qui finit 1er se ligue europa ? 😅Bordel le niveau...

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Tu m'aimes toi, et t'en as du temps à perdre à me stalker 😂crétin

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Epaules au niveau du coude ? T es dédinitivement un dégénéré congénital....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

