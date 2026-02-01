OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a perdu des points du côté de Jean Bouin face au Paris FC. Devant au score avec deux buts d’avance à huit minutes de la fin du temps réglementaire, le club de la cité phocéenne a craqué. Certaines attitudes ont été peu appréciées.

Puni dans les dernières minutes de la rencontre, l’ Olympique de Marseille repart de la capitale avec le seul point du match nul. Le club de la cité phocéenne menait de deux longueurs avant de craquer face au Paris FC. Quelques jours après l’élimination en Ligue des champions, c’est une nouvelle contre-performance pour la formation de Roberto de Zerbi. Certaines attitudes avaient déjà été fustigées par les supporters après la rencontre perdue face à Bruges ce mercredi. Rebelote ce week-end contre le Paris FC.

Nwaneri, une attitude légèrement critiquée

Cette fois-ci, c’est la nouvelle recrue hivernale Ethan Nwaneri qui subit ses premières critiques. Après des débuts impactants contre le RC Lens le week-end dernier, l’Anglais a été plus en difficulté ce samedi. « Beaucoup trop individualiste. Il voulait briller individuellement, » peut-on lire sur les réseaux sociaux. L’attitude du joueur prêté par Arsenal n’a pas forcément plu aux suiveurs pendant la rencontre : « Dans l'attitude, avec un côté très personnel, une absence évidente d'investissement. » « Pas terrible beaucoup d'actions où il ne lève pas la tête et ne fait pas la passe assez vite. J'ai trouvé son match moyen. » Certains ont poussé la comparaison avec son compatriote Mason Greenwood.

« On dirait tellement Greenwood à son arrivée, que ce soit pour le positif ou le négatif. » Ethan Nwaneri n'a disputé que sa deuxième rencontre avec l’Olympique de Marseille. Le joueur a disputé 67 minutes lors de cette opposition face au Paris FC. Le jeune Gunner a toutefois été impliqué sur le but de Pierre Emerick Aubameyang en délivrant l’avant-dernière passe à Mason Greenwood.