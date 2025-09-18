ICONSPORT_270992_0007

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

OM18 sept. , 19:58
parGuillaume Conte
L'OM peut avoir des regret de sa défaite à l'OM. Le pénalty sévère concédé en fin de match n'a pas fait l'objet de la moindre objection aux yeux de l'UEFA. 
Dans son prévisionnel de la phase de poule, l’OM n’avait certainement pas misé sur beaucoup de points à récupérer de son déplacement à Santiago Bernabeu ce mardi. Mais avec le scénario vécu par les Olympiens à Madrid, il y a de quoi avoir d’énormes regrets. Si Geronimo Rulli a certainement été l’homme du match, signe que le Real a tout de même globalement dominé, les Marseillais se sont retrouvés en supériorité numérique à un quart d’heure de la fin, alors que le score était de 1-1. De quoi envisager un petit exploit, ou au moins le point du nul. 
Mais il n’en a rien été car un penalty transformé par Kylian Mbappé a précipité la chute de l’OM. Sur cette action, l’arbitre a désigné le point de pénalty pour un ballon qui a effleuré la main de Facundo Medina alors que ce dernier venait de réussir son tacle, et que Vinicius Junior ne pouvait pas récupérer le ballon. La décision a été impitoyable et a même surpris les arbitres et les consultants interrogés après la rencontre, en France et même en Espagne. 

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L'Equipe accuse après Real-OM
OM : La presse espagnole assomme l'arbitre
L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment
Ce jeudi, l’UEFA a communiqué sur l’utilisation de la VAR lors de cette première journée. Et si l’instance est revenue sur le match entre le Real Madrid et l’OM, ce n’est pas pour ce coup de sifflet qui a tout changé. C’est pour expliquer que Dani Carvajal méritait bien un carton rouge pour son coup de tête sur Rulli. Difficile d’en douter, mais l’UEFA n’a pas dit un mot pour justifier la décision de l’arbitre, ce qui aurait été apprécié par les dirigeants de l’OM. Ces derniers n’ont pourtant pas voulu en rajouter après la fin du match, pas de dénonciation de « corruption » donc, mais une certaine incompréhension devant ce pénalty si coûteux à Madrid. 
