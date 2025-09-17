L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

ICONSPORT_270916_0068

L'Olympique de Marseille a cédé sur deux penalties, marqués par Mbappé, face au Real Madrid. Mais, le deuxième a mis en colère les joueurs et le staff de l'OM. Et un ancien arbitre a confirmé que la décision prise par Irfan Peljto, arbitre bosnien du match, était sidérante.
Après avoir résisté à l'ouragan madrilène en première période à Bernabeu, Rulli et ses coéquipiers étaient clairement mieux armés pour tenter de réaliser un énorme coup à Madrid après la pause. D'autant que l'OM évoluait à 11 contre 10 après l'expulsion logique de Carvajal. Mais, suite à une main de Facundo Medina dans la surface, Irfan Peljto, arbitre bosnien de ce match, accordait un penalty au Real Madrid à la 81e. De quoi permettre à Kylian Mbappé de signer un doublé et de donner la victoire au Real Madrid. Une décision qui a fait hurler Roberto De Zerbi, lequel a jugé cette décision « honteuse ». Un ancien arbitre lui a donné raison.

L'OM peut en vouloir à l'arbitre

Interrogé par L'Equipe sur la réalité de ce penalty, Saïd Ennjimi, ancien arbitre français qui a arbitré de nombreux rendez-vous européens, estime que son confrère s'est trompé en ne tenant pas compte de la situation au moment de juger la main de Medina. « Il y a augmentation de la surface du corps avec le bras, mais c'est fait de manière naturelle car le joueur est en train de tacler... On ne peut pas enlever le bras du joueur, et lui ne peut pas mettre son bras ailleurs, a confié dans un premier temps l’ancien arbitre, qui pense donc qu’il n’y avait pas penalty. Pour moi, ils se sont trompés mais c'est très personnel. Ce n'est pas une erreur manifeste et c'est probablement pour cela que le VAR n'a pas rappelé l'arbitre. Je ne fais qu'appliquer la règle, même si elle est difficile à lire. On est en plein dans la zone grise, car si l'arbitre n'avait pas sifflé, le VAR ne l'aurait pas rappelé. Trop de penalties sont sifflés pour des joueurs qui taclent... Ces penalties vont à l'encontre de la position totalement naturelle d'un joueur. »
Mais il n'y a pas qu'en France que d'anciens arbitres estiment que Monsieur Peljto s'était lourdement trompé. Répondant à la chaîne Movistar, Antonio Mateu Lahoz, célèbre arbitre espagnol, est, lui aussi, convaincu que le penalty accordé au Real Madrid en fin de match était une erreur manifeste.  « Je pense que le défenseur a fait ce qu'il devait faire. Son bras est dans une position naturelle. Pour moi, cela ne devrait jamais être un penalty. C'est évident, car il ne peut absolument rien faire d’autre. Les joueurs auraient infiniment plus de blessures s'ils ne posaient pas leurs bras lorsqu'ils touchent le sol. Le tir se situe entre ses pieds. Par accident, le ballon finit par entrer en contact naturel avec son bras qui est déjà au sol. Pour moi, ce penalty n'aurait jamais dû être sifflé », explique l'ancien arbitre espagnol numéro 1, qui pense que l'Olympique de Marseille a réellement été pénalisé pour rien et le Real Madrid bien aidé pour finalement s'imposer 2-1.
Derniers commentaires

OM: Riolo furieux contre les joueurs marseillais

On ne peut donner tort a Riolo sur ce coup. L'OM a manqué cruellement d'imagination durant tout le match

Le comportement de l'OM les a rendus fous

L'OM a un vrai problème face aux defenses regroupées. Ce n'est pas nouveau et on avait vu la même chose face à Rennes. Il manque de la créativité pour faire des passes cassant les lignes et ça a été encore criant hier que ce soit à 11 vs 11 et encore plus a 11 vs 10

Indice UEFA : L’OM pousse la France dans une position terrible

Vala vala, on ne va pas s’affoler, ils ont ‘presque’ ramené 1pt… 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'arbitrage "pro-madrilène " ou "pro-barca " en Europe une habitude qui perdure ...

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'OM a eu une possession sterile, Madrid a eu des occasion en tirant presque a chaque fois sur Rulli (peu d'arrêt vraiment incroyable). D'ailleurs les tirs les plus dangereux sont venus de l'OM qui n'en a cadré que 5 versus 15 au Real. Sur le penalty ce que dit l'arbitre espagnol est partiellement vrai, la main de Medina n'est pas au sol au moment du contact avec le ballon, c'est en allant vers le sol qu'il touche le ballon (une des règles dit qu'il ne faut pas siffler un penalty si la main est au sol). J'entends les arguments disant qu'il n'y a pas penalty, mais franchement ça ne m'est pas apparu comme une erreur que de le siffler. Dommage pour l'OM car le hold up était à leur portée surtout avec le carton rouge, mais quand on voit ce qu'ils ont proposés à 11 contre 10, ça rapelle le match face à Rennes là aussi à 11 contre 10: manque d'idée et passes latérales.

