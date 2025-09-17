L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'Olympique de Marseille a cédé sur deux penalties, marqués par Mbappé, face au Real Madrid. Mais, le deuxième a mis en colère les joueurs et le staff de l'OM. Et un ancien arbitre a confirmé que la décision prise par Irfan Peljto, arbitre bosnien du match, était sidérante.

honteuse ». Un ancien arbitre lui a donné raison. Après avoir résisté à l'ouragan madrilène en première période à Bernabeu, Rulli et ses coéquipiers étaient clairement mieux armés pour tenter de réaliser un énorme coup à Madrid après la pause. D'autant que l'OM évoluait à 11 contre 10 après l'expulsion logique de Carvajal . Mais, suite à une main de Facundo Medina dans la surface, Irfan Peljto, arbitre bosnien de ce match, accordait un penalty au Real Madrid à la 81e. De quoi permettre à Kylian Mbappé de signer un doublé et de donner la victoire au Real Madrid. Une décision qui a fait hurler Roberto De Zerbi, lequel a jugé cette décision «». Un ancien arbitre lui a donné raison.

L'OM peut en vouloir à l'arbitre

Interrogé par L'Equipe sur la réalité de ce penalty, Saïd Ennjimi, ancien arbitre français qui a arbitré de nombreux rendez-vous européens, estime que son confrère s'est trompé en ne tenant pas compte de la situation au moment de juger la main de Medina. « Il y a augmentation de la surface du corps avec le bras, mais c'est fait de manière naturelle car le joueur est en train de tacler... On ne peut pas enlever le bras du joueur, et lui ne peut pas mettre son bras ailleurs, a confié dans un premier temps l’ancien arbitre, qui pense donc qu’il n’y avait pas penalty. Pour moi, ils se sont trompés mais c'est très personnel. Ce n'est pas une erreur manifeste et c'est probablement pour cela que le VAR n'a pas rappelé l'arbitre. Je ne fais qu'appliquer la règle, même si elle est difficile à lire. On est en plein dans la zone grise, car si l'arbitre n'avait pas sifflé, le VAR ne l'aurait pas rappelé. Trop de penalties sont sifflés pour des joueurs qui taclent... Ces penalties vont à l'encontre de la position totalement naturelle d'un joueur. »