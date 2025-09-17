« C'est toujours la même chose avec le Real et c'est insupportable ! On se disait qu'avec la VAR ça n'arriverait plus. [...] Il y a toujours ce sentiment d'injustice. »- Johan Micoud sur l'arbitrage pendant la rencontre
Et pourquoi est ce à moi de t'instruire encore ? Débrouilles toi un peu.
Rires, c'est dur de rester sérieux devant ton aigreur tout de même hein. Moi je suis gentleman serein et cultivé, toi tu es ce que tu veux et le monde continue de tourner, simple comme bonjour.
On te pensais disparu le dimanche 31/08 😆🤣. Bref le real a mérité sa victoire point final!
ha du coup Micoud, les arbitres français et la presse espagnole sont marseillais ? haha, pitre que t'es.
Le nombre de discussions qu on a eu ou c est exactement ce que tu disais ... Tou corrupt ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
⚪️Real Madrid 2-1 Olympique de Marseille🔵 L'OM s'est-il fait voler ? 😠Johan Micoud : « C'est toujours la même chose avec le Real et c'est insupportable ! On se disait qu'avec la VAR ça n'arriverait plus. [...] Il y a toujours ce sentiment d'injustice. » #EDS #RMAOM