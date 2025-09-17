L’Olympique de Marseille a-t-il été volé par l’arbitrage lors de son match face au Real Madrid ? Pour certains journalistes, la réponse est évidente.

l’Equipe du Soir, les chroniqueurs dénoncent le caractère redondant des décisions arbitrales en faveur des Merengue depuis plusieurs saisons en Ligue des champions. Grâce à deux penalties de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’en est sorti face à l’ Olympique de Marseille mardi soir pour la première journée de la Ligue des champions. Suite au deuxième pénalty sifflé pour une main de la part de Facundo Medina, les observateurs ont pointé une nouvelle erreur d’arbitrage, toujours en faveur du Real Madrid. Sur le plateau de, les chroniqueurs dénoncent le caractère redondant des décisions arbitrales en faveur des Merengue depuis plusieurs saisons en Ligue des champions.

Un arbitre malhonnête contre l’OM ?

Tout le monde en plateau dit qu'il n'y a pas de malhonnêteté. Mais si, il y a de la malhonnêteté dans cette action et dans cet arbitrage. Pour moi, il y a de la malhonnêteté intellectuelle de la part de l’arbitre qui est conditionné en faveur du Real Madrid. C’est clair sur l’ensemble de son arbitrage pendant le match. C’est la première fois que quand vous devez expulser un joueur, on lui met la main dans le dos quasiment, il s’excuse : « je suis obligé, c’est filmé à la télé, tout le monde l’a vu je suis obligé de le faire. » Il y a beaucoup d’éléments qui conditionnent une malhonnêteté intellectuelle de cette arbitre sur ce match-là et ce n’est pas le premier au Bernabéu, » explique-t-il. Sur le plateau, Etienne Moatti, journaliste expérimenté, n’a pas été satisfait de l’arbitrage pendant cette rencontre et il a clairement visé I rfan Peljto, qui officiait lors de ce Madrid-OM . «» explique-t-il.

« C'est toujours la même chose avec le Real et c'est insupportable ! On se disait qu'avec la VAR ça n'arriverait plus. [...] Il y a toujours ce sentiment d'injustice. » - Johan Micoud sur l'arbitrage pendant la rencontre

Les hommes de Roberto De Zerbi peuvent avoir quelques regrets malgré la domination du Real Madrid. L’OM a fait le plus difficile en ouvrant le score. Malgré l’infériorité numérique en fin de match, le club de la cité phocéenne n’a pas su ramener un point de la capitale espagnole. Cependant l’OM doit se tourner vers dimanche et la réception du Paris Saint-Germain pour la cinquième journée de Ligue 1.