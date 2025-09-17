OM : La presse espagnole assomme l'arbitre

À l’aube de la première journée de la Ligue des champions, le débat sur l’arbitrage repart de plus belle. Au cœur de la polémique, le penalty sifflé à l’encontre de Facundo Medina offrant le doublé à Kylian Mbappé mardi soir. Un fait de jeu qui a permis au Real Madrid de disposer de l’Olympique de Marseille (2-1). Ce mercredi matin, la presse espagnole est claire, ce penalty n’aurait pas dû être sifflé.

Au milieu du tourbillon de plaintes des supporters du Real Madrid sur le mauvais traitement que le club reçoit de la part des arbitres en Liga, la situation semble bien différente en Ligue des champions, » écrit le quotidien catalan en rappelant que le Real Madrid est désormais l’équipe bénéficiant le plus de pénalty dans l’histoire de la Ligue des champions (63). Depuis mardi soir, la presse française, à travers les interventions d’anciens joueurs et journalistes, accable l’arbitrage durant la rencontre entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille. Certains dénoncent une erreur sur le deuxième penalty et la main de Facundo Medina . Mais au-delà des Pyrénées, même constat. La presse espagnole n’est pas convaincue par la faute de l’Argentin amenant au doublé de Kylian Mbappé. Certains intervenants ne comprennent pas. La presse catalane s’amuse également de la décision. Mundo Deportivo ironise : «écrit le quotidien catalan en rappelant que le Real Madrid est désormais l’équipe bénéficiant le plus de pénalty dans l’histoire de la Ligue des champions (63).

La presse espagnole est raccord

De son côté Marca trouve également que la décision de siffler penalty n’était pas la bonne. « De mon point de vue, ce n'était pas la bonne décision de choisir la sanction maximale parce qu'il s'agit d'un geste naturel. Le joueur tombe au sol et son bras ne va pas vers le ballon, » explique le média de la capitale espagnole par le biais d’un ancien arbitre Alfonso Pérez Burrull. Après la rencontre, le plateau d’El Chiringuito s’est également attelé à un débat sur cette faute. L’un des chroniqueurs, Cristóbal Soria pense que le Real Madrid n’a pas besoin « d’aides arbitrales ». Toujours selon le chroniqueur espagnol, le Real Madrid a bénéficié d’un pénalty controversé qualifié de honteux. Un débat qui n’a pas fini de faire couler de l’encre du côté de Marseille.