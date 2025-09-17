OM : La presse espagnole assomme l'arbitre

À l’aube de la première journée
de la Ligue des champions, le débat sur l’arbitrage repart de plus belle. Au
cœur de la polémique, le penalty sifflé à l’encontre de Facundo Medina offrant
le doublé à Kylian Mbappé mardi soir. Un fait de jeu qui a permis au Real Madrid
de disposer de l’Olympique de Marseille (2-1). Ce mercredi matin, la presse espagnole
est claire, ce penalty n’aurait pas dû être sifflé.
Depuis mardi soir, la
presse française, à travers les interventions d’anciens joueurs et
journalistes, accable l’arbitrage durant la rencontre entre le Real Madrid et
l’Olympique de Marseille. Certains dénoncent une erreur sur le deuxième penalty
et la main de Facundo Medina
. Mais au-delà des Pyrénées, même constat. La
presse espagnole n’est pas convaincue par la faute de l’Argentin amenant au
doublé de Kylian Mbappé. Certains intervenants ne comprennent pas. La presse
catalane s’amuse également de la décision. Mundo Deportivo ironise : « Au
milieu du tourbillon de plaintes des supporters du Real Madrid sur le mauvais
traitement que le club reçoit de la part des arbitres en Liga, la situation
semble bien différente en Ligue des champions,
»
écrit le quotidien
catalan en rappelant que le Real Madrid est désormais l’équipe bénéficiant le
plus de pénalty dans l’histoire de la Ligue des champions (63).
La presse espagnole est raccord
De son côté Marca trouve
également que la décision de siffler penalty n’était pas la bonne. « De
mon point de vue, ce n'était pas la bonne décision de choisir la sanction
maximale parce qu'il s'agit d'un geste naturel. Le joueur tombe au sol et son
bras ne va pas vers le ballon, » explique le média de la capitale
espagnole par le biais d’un ancien arbitre Alfonso Pérez Burrull. Après la
rencontre, le plateau d’El Chiringuito s’est également attelé à un débat sur
cette faute. L’un des chroniqueurs, Cristóbal Soria pense que le Real Madrid
n’a pas besoin « d’aides arbitrales ». Toujours selon le chroniqueur
espagnol, le Real Madrid a bénéficié d’un pénalty controversé qualifié de
honteux. Un débat qui n’a pas fini de faire couler de l’encre du côté de Marseille.