Angers envoie enfin Abdelli à l’OM

OM25 janv. , 12:00
parGuillaume Conte
Pour le SCO d'Angers et la presse locale, Himad Abdelli va bien finir par signer à l'OM cet hiver. A Marseille, la tendance à un dernier effort financier pour recruter l'Algérien est incertaine.
Ce dimanche, le SCO d’Angers se déplace au Paris FC avec l’ambition d’aller chercher sa première victoire en championnat de l’année 2026, après des défaites contre Le Havre et contre l’OM. Les rumeurs concernant les joueurs de l’effectif d’Alexandre Dujeux ont fait clairement du mal au club de l’Anjou, qui peine à se remettre la tête à l’endroit. La preuve, depuis qu’il a trouvé un accord pour rejoindre Marseille, Himad Abdelli n’a plus vraiment la tête à son équipe actuelle, et se voit déjà faire les beaux jours des supporters au Stade Vélodrome. Un état incompatible avec sa présence dans le groupe professionnel. Résultat, l’Algérien a été envoyé en réserve.
Et pour le moment, il va y rester. Mais à Angers, on ne fait pourtant pas trop de mystère et on estime que son transfert à l’OM va être bouclé dans les prochains jours, avant la fin du mercato. Avant le match au Paris FC, Dujeux a même parlé de Abdelli au passé. « On perd un joueur important, la pierre angulaire de ce qu’on faisait, au niveau offensif, notamment. Il permettait aux autres d’être meilleurs », a livré l’entraineur angevin, tandis que Ouest-France évoque une arrivée probable du Fennec à Marseille d’ici la semaine prochaine.
Si Angers est persuadé que l’opération va finir par se faire, cela n’empêche pas le SCO de rester ferme sur ses positions en demandant 4 ME pour le joueur qui sera libre au moins de juin. L’OM n’a pour le moment proposé que 2 ME, et l’écart n’a pas diminué entre les deux camps récemment. Un dernier effort sera-t-il fait dans les prochains jours pour boucler ce recrutement ? Rien n’est moins sûr car Marseille vient de dérouler contre Lens avec des recrues convaincantes, notamment au milieu de terrain. De quoi remettre en cause cette arrivée, qui serait très mal vécue par le joueur, qui se voyait déjà signer à l’OM au mois de janvier.

