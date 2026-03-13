L’OL va refuser des offres à 30 ME

Bonne pioche de l’été dernier, Afonso Moreira peut permettre à l’Olympique Lyonnais de réaliser une énorme plus-value. Encore faudrait-il que le club rhodanien soit disposé à vendre son ailier portugais qui possède encore une belle marge de progression.

Aux commandes d’un effectif décimé et atteint par la fatigue, Paulo Fonseca va bientôt enregistrer des retours importants. Plusieurs joueurs blessés devraient rapidement retrouver le groupe de l'Olympique Lyonnais . C’est notamment le cas d’Afonso Moreira (20 ans) dont la blessure musculaire à Nantes (victoire 0-1) le 7 février dernier n’est plus qu’un souvenir. De retour à l’entraînement individuel cette semaine, l’international espoirs portugais a de réelles chances de retrouver la compétition avant la prochaine trêve internationale.

L’entraîneur des Gones attend son retour avec impatience, et le technicien n’est pas le seul. Ce sont tous les courtisans d’Afonso Moreira qui patientent avant la réapparition de l’ailier sur les terrains. Plusieurs clubs en Europe s’intéressent à l’ancien joueur du Sporting Portugal. Selon les informations de SportsBoom et de son journaliste Ekrem Konur, Bournemouth, Brighton et Wolverhampton observent la progression du Lyonnais. Tout comme le RB Leipzig qui a particulièrement apprécié ses prestations contre Lille (1-0) et Nantes. Les rapports de l’écurie allemande soulignent notamment la capacité d’élimination et de prise de décision d’Afonso Moreira dans les phases de contre-attaque.

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Malheureusement pour les courtisans cités, l’Olympique Lyonnais n’a pas prévu de vendre son joueur. Malgré la perspective de réaliser une énorme plus-value sur un talent acheté seulement 2 millions d’euros, le club rhodanien préfère le conserver et le voir atteindre le maximum de son potentiel pour le revendre pour cher. Reste à savoir comment la direction réagira sachant que des offres à 25-30 millions d’euros sont attendues cet été. Compte tenu de la situation financière du club, il ne sera pas si simple de dire non.