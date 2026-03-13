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Afonso Moreira

L’OL va refuser des offres à 30 ME

OL13 mars , 18:00
parEric Bethsy
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Bonne pioche de l’été dernier, Afonso Moreira peut permettre à l’Olympique Lyonnais de réaliser une énorme plus-value. Encore faudrait-il que le club rhodanien soit disposé à vendre son ailier portugais qui possède encore une belle marge de progression.
Aux commandes d’un effectif décimé et atteint par la fatigue, Paulo Fonseca va bientôt enregistrer des retours importants. Plusieurs joueurs blessés devraient rapidement retrouver le groupe de l'Olympique Lyonnais. C’est notamment le cas d’Afonso Moreira (20 ans) dont la blessure musculaire à Nantes (victoire 0-1) le 7 février dernier n’est plus qu’un souvenir. De retour à l’entraînement individuel cette semaine, l’international espoirs portugais a de réelles chances de retrouver la compétition avant la prochaine trêve internationale.
L’entraîneur des Gones attend son retour avec impatience, et le technicien n’est pas le seul. Ce sont tous les courtisans d’Afonso Moreira qui patientent avant la réapparition de l’ailier sur les terrains. Plusieurs clubs en Europe s’intéressent à l’ancien joueur du Sporting Portugal. Selon les informations de SportsBoom et de son journaliste Ekrem Konur, Bournemouth, Brighton et Wolverhampton observent la progression du Lyonnais. Tout comme le RB Leipzig qui a particulièrement apprécié ses prestations contre Lille (1-0) et Nantes. Les rapports de l’écurie allemande soulignent notamment la capacité d’élimination et de prise de décision d’Afonso Moreira dans les phases de contre-attaque.

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Malheureusement pour les courtisans cités, l’Olympique Lyonnais n’a pas prévu de vendre son joueur. Malgré la perspective de réaliser une énorme plus-value sur un talent acheté seulement 2 millions d’euros, le club rhodanien préfère le conserver et le voir atteindre le maximum de son potentiel pour le revendre pour cher. Reste à savoir comment la direction réagira sachant que des offres à 25-30 millions d’euros sont attendues cet été. Compte tenu de la situation financière du club, il ne sera pas si simple de dire non.
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C'est déjà bien de le reconnaître. Ça va être un beau final cette L1 que ce soit pour 1 et 2 ainsi que pour 3 et 4 (voit 5 à 7 avec monaco lille et Rennes qui peuvent encore surprendre: surtout Rennes qui vole depuis que Bête n'est plus là)

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"franco-Sénégalais" 🤦 les idiots de foutre0, faut il vous rappeler qu'il est FRANÇAIS, né en France, est-ce que vous dite de Zidane Franco-algérien, de Mbappé franco-Camerounais, et.. Etc.. Comme des milliers ?

L’OL est coincé à Vigo

le mieux c est que vous ne jouez pas l Europe si vous n y arrivez pas toujours a penser que tt le monde est contre l OL...... vous pensez etre plus importants que vous ne l êtes. je vous l assure...... tout ne tourne pas autour de votre club....... vous vous croyez a Paris !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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