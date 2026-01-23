ICONSPORT_279767_0232

Abdelli se voit à l’OM, Angers le comprend

OM23 janv. , 21:00
parGuillaume Conte
Himad Abdelli à l'OM, ce n'est plus vraiment la direction prise. Angers a mis le joueur de côté, mais ne veut pas partir au clash au cas où Marseille ne bougerait pas cet hiver.
L’OM a annoncé deux recrues ce jeudi. Ce n’est pas comme ça tous les jours, mais Ethan Nwaneri et Quinten Timber sont venus grossir les rangs de l’effectif mis à disposition de Roberto De Zerbi. Deux milieux de terrain. Une preuve que Marseille n’a pas un besoin urgent de recruter Himad Abdelli, qui évolue aussi à ce poste de meneur de jeu. Annoncé un temps proche de l’OL autour de Noël, l’Algérien est ensuite parti à la CAN, non sans se mettre d’accord avec Marseille juste avant.

Angers ne se voit pas utiliser Abdelli

Mais en ce qui concerne les deux clubs, les positions ne se sont pas rapprochées le moins du monde ces dernières semaines. L’OM a offert 2 ME, et Angers en demande le double. Depuis, c’est le calme plat avec la fermeté du SCO qui a envoyé Abdelli en réserve, pour ne pas polluer le groupe. Directeur sportif de la formation d’Anjou, Laurent Boissier a abordé frontalement le dossier de son joueur dans les colonnes de Ouest-France.

Boissier veut protéger le SCO

Le dirigeant du SCO a tenu à calmer le jeu, expliquant qu’il n’y avait pas de clash mais simplement un joueur qui n’avait pas forcément la tête 100 % consacrée au prochain match, d’où sa mise à l’écart. « Himad est en réserve car aujourd’hui, il ne se sent pas prêt à nous aider, tout simplement. Alex a besoin d’une équipe avec des mecs qui sont mentalement prêts à 100% à effectuer des matchs de haut niveau. Je peux le comprendre, Himad a un peu la tête ailleurs. Et nous, on a notre tête au Paris FC. Mon travail, c’est de protéger ce club, de protéger mon coach et de protéger mon groupe. Il n’est pas prêt à jouer avec nous. Mais ce n’est pas une sanction. Je peux très bien comprendre qu’un garçon ait un rêve dans sa vie et que son rêve soit l’Olympique de Marseille. Je me demande qui n’aurait pas envie d’y aller. Himad a beaucoup donné pour nous. Il donne encore beaucoup. C’est un garçon que j’apprécie énormément. À nous de faire en sorte que tout se passe bien », a livré Laurent Boissier, qui assure que le SCO le réintégrera si l’OM ne fait pas l’offre nécessaire d’ici la fin du mercato.
H. Abdelli

H. Abdelli

FranceFrance Âge 26 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

