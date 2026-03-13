OM-LOSC : C’est risqué de jouer à Marseille, Olivier Letang frappe fort

Les élections municipales et les matchs de Ligue 1 vont se croiser ces deux prochains week-ends, avec une problématique dans le match OM-LOSC qui n'a toujours pas été résolue aux yeux du dirigeant nordiste.

La programmation est tombée plus tardivement que pour les autres rencontres de la 27e journée, mais le match entre l’OM et Lille aura bien lieu le dimanche 22 mars. En revanche, il ne sera pas en affiche du soir comme c’était prévu, mais avancé à 17h15. Les autorités ont décidé que, en raison de la tenue du second tour des élections municipales à Marseille, il n’était pas prudent de mettre un match de football regroupant 60.000 personnes au Vélodrome au moment des résultats, mobilisant notamment des forces de l’ordre sollicitées ailleurs.

Une nouvelle demande de report après le 1er tour ?

Un changement d’horaire qui n’arrange pas Lille, qui aura joué moins de trois jours plus tôt à Aston Villa, et estime qu’avec l’élimination de l’OM en Coupe de France, des dates se sont libérés plus tard dans la saison. C’est notamment le cas pour les 21 et 22 avril, pendant les demi-finales de la Coupe de France. Mais pour le moment, la LFP a refusé la demande de report. Et cela contrarie Olivier Letang, qui estime que la partie n’est pas finie. Surtout que, selon le président du LOSC , les arguments avancés par les autorités ne tiennent pas la route.

« Ma position à moi est de dire qu'en jouant à 17h15, notre délégation va sortir du stade entre 20h30 et 21 heures. A 20h30, tout le monde saura quel est le résultat. Donc, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas vous, mais la Préfecture de police qui dit qu'il est trop dangereux de jouer à 20h45, pourquoi notre délégation serait plus en sécurité en sortant à ce moment-là ? Je leur ai dit : ''Attendons le premier tour. En tant que mandataire social, je ne veux pas faire prendre de risques à la délégation du LOSC.'' Si la programmation ne changera pas, probablement, la question du report, par contre, pourra être renvoyée sur la table », a souligné le président lillois dans des propos rapportés par L’Equipe. A une semaine du match, le LOSC envisage donc toujours de faire trouver une nouvelle date à cette rencontre à Marseille, et espère bien repartir à l’assaut pour convaincre la LFP après le 1er tour, même si on ne sait pas bien quel résultat des urnes remettrait en cause la tenue du match au Vélodrome.