OM : Un transfert à 20 ME raté, De Zerbi ne digère pas

A la recherche d’un meneur de jeu cet hiver, l’Olympique de Marseille s’est lancé sur la piste Lucas Da Cunha. Le club phocéen, à la demande de son ancien coach Roberto De Zerbi, a transmis une offre généreuse pour le Français. Mais Côme et son entraîneur Cesc Fabregas ont immédiatement fermé la porte.

Habib Beye a beau respecter le travail de son prédécesseur, ses idées sont quand même radicalement opposées. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille prône un jeu direct et plein d’intensité alors que Roberto De Zerbi soignait davantage la construction des actions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Italien réclamait la venue d’un milieu offensif cet hiver. L’Italien souhaitait évoluer avec un véritable leader technique capable d’améliorer la qualité du jeu produit.

De Zerbi voulait Da Cunha

Avant le prêt sans option d’achat d’Ethan Nwaneri conclu avec Arsenal, beaucoup d’autres pistes avaient été évoquées dans les médias, y compris celle menant à Lucas Da Cunha (24 ans). L’Olympique de Marseille ne s’était pas contenté d’étudier ce dossier. Selon les informations de Tuttosport, le club phocéen a transmis une offre concrète pour le milieu de Côme. La direction marseillaise espérait s’offrir l’ancien joueur du Stade Rennais pour environ 20 millions d’euros. Malheureusement pour Roberto De Zerbi, qui était à l’origine de cet intérêt, la proposition a immédiatement été refusée.

Son homologue de Côme Cesc Fabregas s’est catégoriquement opposé au départ de son joueur sous contrat jusqu’en 2029. Le Français fait partie des éléments majeurs du jeune technicien qui l’utilise un cran plus bas au cœur du jeu. Une déception pour Roberto De Zerbi même si le coach actuellement libre n’a pas dit son dernier mot. Toujours d’après le quotidien transalpin, Lucas Da Cunha plaît aussi à Tottenham. Le joueur passé par Nice et Clermont pourrait faire l’objet d’une approche des Spurs, présentés comme une potentielle destination pour Roberto De Zerbi. Ce n’est peut-être pas un hasard.