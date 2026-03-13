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Roberto De Zerbi

OM : Un transfert à 20 ME raté, De Zerbi ne digère pas

OM13 mars , 17:30
parEric Bethsy
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A la recherche d’un meneur de jeu cet hiver, l’Olympique de Marseille s’est lancé sur la piste Lucas Da Cunha. Le club phocéen, à la demande de son ancien coach Roberto De Zerbi, a transmis une offre généreuse pour le Français. Mais Côme et son entraîneur Cesc Fabregas ont immédiatement fermé la porte.
Habib Beye a beau respecter le travail de son prédécesseur, ses idées sont quand même radicalement opposées. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille prône un jeu direct et plein d’intensité alors que Roberto De Zerbi soignait davantage la construction des actions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Italien réclamait la venue d’un milieu offensif cet hiver. L’Italien souhaitait évoluer avec un véritable leader technique capable d’améliorer la qualité du jeu produit.

De Zerbi voulait Da Cunha

Avant le prêt sans option d’achat d’Ethan Nwaneri conclu avec Arsenal, beaucoup d’autres pistes avaient été évoquées dans les médias, y compris celle menant à Lucas Da Cunha (24 ans). L’Olympique de Marseille ne s’était pas contenté d’étudier ce dossier. Selon les informations de Tuttosport, le club phocéen a transmis une offre concrète pour le milieu de Côme. La direction marseillaise espérait s’offrir l’ancien joueur du Stade Rennais pour environ 20 millions d’euros. Malheureusement pour Roberto De Zerbi, qui était à l’origine de cet intérêt, la proposition a immédiatement été refusée.
Son homologue de Côme Cesc Fabregas s’est catégoriquement opposé au départ de son joueur sous contrat jusqu’en 2029. Le Français fait partie des éléments majeurs du jeune technicien qui l’utilise un cran plus bas au cœur du jeu. Une déception pour Roberto De Zerbi même si le coach actuellement libre n’a pas dit son dernier mot. Toujours d’après le quotidien transalpin, Lucas Da Cunha plaît aussi à Tottenham. Le joueur passé par Nice et Clermont pourrait faire l’objet d’une approche des Spurs, présentés comme une potentielle destination pour Roberto De Zerbi. Ce n’est peut-être pas un hasard.
L. Da Cunha

L. Da Cunha

FranceFrance Âge 24 Milieu

Serie A

2025/2026
Matchs26
Buts3
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Jaune4
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Coppa Italia

2025/2026
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Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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"franco-Sénégalais" 🤦 les idiots de foutre0, faut il vous rappeler qu'il est FRANÇAIS, né en France, est-ce que vous dite de Zidane Franco-algérien, de Mbappé franco-Camerounais, et.. Etc.. Comme des milliers ?

L’OL est coincé à Vigo

le mieux c est que vous ne jouez pas l Europe si vous n y arrivez pas toujours a penser que tt le monde est contre l OL...... vous pensez etre plus importants que vous ne l êtes. je vous l assure...... tout ne tourne pas autour de votre club....... vous vous croyez a Paris !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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