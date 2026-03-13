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Chelsea a un plan, le PSG peut prendre le bouillon

PSG13 mars , 19:00
parEric Bethsy
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Loin d’être refroidi par la défaite au Parc des Princes (5-2) mercredi, Chelsea compte bien inverser la tendance en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Le manager des Blues Liam Rosenior imagine un scénario favorable dans lequel le Paris Saint-Germain pourrait prendre l’eau à Stamford Bridge.
Il était temps que la partie se termine pour Chelsea. Dans une fin de match cauchemardesque, les Blues se sont effondrés face au Paris Saint-Germain mercredi. Le score lourd ne reflète pas forcément le contenu de la rencontre dans son ensemble. Il n’empêche que les Parisiens ont fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Attention tout de même à la deuxième manche à Londres, prévient Dominique Sévérac, qui se souvient d'un quart retour compliqué sur le terrain d’Aston Villa (défaite 3-2, 3-1 à l'aller) la saison dernière.

Le PSG s'est déjà fait peur

« Le PSG déjà qualifié ? Non, pas encore, a tempéré le journaliste dans un échange avec des internautes du Parisien. Chelsea est plus fort qu'Aston Villa, où Paris avait pris trois buts en trente minutes donc méfiance. Il peut y avoir un carton rouge vite, une erreur de l'arbitre donc vraiment non. Mais bon, trois buts d'avance, la défense en bois de Chelsea et les espaces laissés puisque les Anglais doivent attaquer, il y a moyen de se rassurer. »
Passé par quelques désillusions, le Paris Saint-Germain sait qu’une confrontation peut vite tourner. Liam Rosenior le sait tout aussi bien et imagine déjà la remontada de son équipe. « J'ai vu à maintes reprises des équipes remonter un déficit de trois buts à domicile en Ligue des Champions. Au vu du nombre d'occasions que nous avons créées lors de ce match, après l'avoir analysé, nous avons encore de très bonnes chances si nous parvenons à marquer le premier but en première période », a annoncé le manager de Chelsea, prêt à faire douter les Parisiens.

Champions League

17 mars 2026 à 21:00
Chelsea
21:00
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Kvara etait un joueur dont je revais lorsqu'il etait en Italie .Il a performé tout de suite à Paris. Il a eu un coup de mou et dejà certains le critiquait et le voyait dejà partir.Non il est parisien, il se plait à Paris et il va encore frapper

Chelsea a un plan, le PSG peut prendre le bouillon

Il faudra refaire un grand match, ce qu'on peut faire et on aura de la profondeur vu qu'ils vont devoir se decouvrir et on a les joueurs de contre avec Kvara, Barcola ou Dembelé. on devra être fort derrière ce qui est notre point faible actuellement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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