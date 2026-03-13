Chelsea a un plan, le PSG peut prendre le bouillon

Loin d’être refroidi par la défaite au Parc des Princes (5-2) mercredi, Chelsea compte bien inverser la tendance en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Le manager des Blues Liam Rosenior imagine un scénario favorable dans lequel le Paris Saint-Germain pourrait prendre l’eau à Stamford Bridge.

Il était temps que la partie se termine pour Chelsea. Dans une fin de match cauchemardesque, les Blues se sont effondrés face au Paris Saint-Germain mercredi. Le score lourd ne reflète pas forcément le contenu de la rencontre dans son ensemble. Il n’empêche que les Parisiens ont fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Attention tout de même à la deuxième manche à Londres, prévient Dominique Sévérac, qui se souvient d'un quart retour compliqué sur le terrain d’Aston Villa (défaite 3-2, 3-1 à l'aller) la saison dernière.

Le PSG s'est déjà fait peur

« Le PSG déjà qualifié ? Non, pas encore, a tempéré le journaliste dans un échange avec des internautes du Parisien. Chelsea est plus fort qu'Aston Villa, où Paris avait pris trois buts en trente minutes donc méfiance. Il peut y avoir un carton rouge vite, une erreur de l'arbitre donc vraiment non. Mais bon, trois buts d'avance, la défense en bois de Chelsea et les espaces laissés puisque les Anglais doivent attaquer, il y a moyen de se rassurer. »

Passé par quelques désillusions, le Paris Saint-Germain sait qu’une confrontation peut vite tourner. Liam Rosenior le sait tout aussi bien et imagine déjà la remontada de son équipe. « J'ai vu à maintes reprises des équipes remonter un déficit de trois buts à domicile en Ligue des Champions. Au vu du nombre d'occasions que nous avons créées lors de ce match, après l'avoir analysé, nous avons encore de très bonnes chances si nous parvenons à marquer le premier but en première période », a annoncé le manager de Chelsea, prêt à faire douter les Parisiens.