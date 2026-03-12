ICONSPORT_275811_0131

TV : OM - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 112 mars , 23:30
parAlexis Rose
En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevra l’AJ Auxerre dans un choc des opposés où le club d’Habib Beye n’aura pas d’autre choix que de l’emporter pour rester sur le podium.

Quelle heure pour OM - Auxerre ?

Un temps distancé par l’OL dans la course au podium, le club phocéen a fait son grand retour dans le Top 3 le week-end dernier à l’issue d’une 25e journée favorable, au cours de laquelle Marseille a battu Toulouse (1-0). Pour rester devant son rival lyonnais, l’OM a une seule chose à faire : battre Auxerre. Cette rencontre entre Marseille et l’AJA se jouera ce vendredi 13 mars à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Marc Bollengier.

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cashOM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Sur quelle chaîne suivre OM - Auxerre ?

Ce match d’ouverture de la 26e journée de L1 entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre sera diffusé sur l'antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OM - Auxerre :

Sorti de toutes les autres compétitions, l’OM peut pleinement se concentrer sur le championnat. Avec l’objectif de terminer sur le podium pour arracher une nouvelle qualification en Ligue des Champions, Marseille doit continuer d’avancer le plus vite possible sachant que l’OL et Rennes ne sont pas loin derrière. Pour garder sa troisième place, le club phocéen va devoir battre l’AJA au Vélodrome. Lors de cette rencontre, Habib Beye composera sans Aguerd.
La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Balerdi, Medina, Emerson - Kondogbia, Hojbjerg - Greenwood, Timber, Paixao - Aubameyang.
Dans une meilleure dynamique qu’il y a quelques semaines, l’AJA n’a perdu qu’un seul de ses six derniers matchs de L1. Toujours installé à la place de barragiste, Auxerre dispose de deux points d’avance sur Nantes, mais a cinq unités de retard sur Nice, premier non-relégable. Autant dire que l’AJA doit faire de bons résultats pour espérer se sauver directement. Pour ce match à Marseille, Christophe Pelissier fera sans Sinayoko, El Azzouzi ou Coulibaly.
La compo probable d’Auxerre : Leon - Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah - Casimir, Danois, Owusu, Oppegard - Mara, Namaso.

Ligue 1

13 mars 2026 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Auxerre
