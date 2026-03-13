Dro Fernandez

PSG : Dro a reçu un passe-droit, la révélation du Barça

PSG13 mars , 17:00
parEric Bethsy
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Toujours agacé par le départ de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain cet hiver, Joan Laporta a fait une révélation sur le milieu de terrain. Selon le président du FC Barcelone, le jeune Espagnol n’aurait pas dû obtenir le temps de jeu accordé en première partie de saison.
Les semaines passent et le FC Barcelone ne digère toujours pas. Mécontent de son utilisation, Dro Fernandez a profité de sa clause libératoire pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet hiver. Son départ a provoqué la colère de l’entraîneur blaugrana Hansi Flick, et plus généralement celle du club catalan. Le président Joan Laporta en veut à l’agent du milieu de terrain, un certain Ivan de la Peña qui gère également les intérêts du coach parisien Luis Enrique.
« Le départ de Dro, c’est une trahison, a encore dénoncé le président sortant du Barça auprès de Jijantes. C’était une honte et un coup de poignard dans le dos. Avec Jorge Mendes, nous avons gardé Lamine Yamal et cela ne nous est pas arrivé avec De la Peña. A cause de lui, Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait été l'agent de Dro, cela ne se serait pas produit. De la Peña était un personnage à part, de par son passé au Barça, mais il nous a montré son hypocrisie. Nous avons fait une exception et il a commis un acte odieux. Il nous a menti effrontément. »

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Le Barça se réjouit néanmoins de l’opération à 8 millions d’euros négociée avec le Paris Saint-Germain. « Heureusement, nous entretenons de bonnes relations avec le PSG et son président, que je remercie. La clause libératoire (6 millions d’euros) n’a pas été activée, a rappelé Joan Laporta, avant de glisser un tacle à Dro Fernandez et ses cinq apparitions avec les Blaugrana cette saison. J’avais de la peine pour Hansi (Flick). Il a été contrarié car il lui a donné des opportunités en équipe première, au détriment de joueurs qui le méritaient davantage. » En difficulté pour ses débuts à Paris, la recrue hivernale n'avait pas besoin de ça.
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"franco-Sénégalais" 🤦 les idiots de foutre0, faut il vous rappeler qu'il est FRANÇAIS, né en France, est-ce que vous dite de Zidane Franco-algérien, de Mbappé franco-Camerounais, et.. Etc.. Comme des milliers ?

L’OL est coincé à Vigo

le mieux c est que vous ne jouez pas l Europe si vous n y arrivez pas toujours a penser que tt le monde est contre l OL...... vous pensez etre plus importants que vous ne l êtes. je vous l assure...... tout ne tourne pas autour de votre club....... vous vous croyez a Paris !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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